Los dos mejores tratamientos para lucir un pelo liso perfecto en verano según el peluquero Alberto Sanguino: "Cacao o polímeros"

En plena época veraniega, es más complicado cubrir las necesidades de nuestro cabello y mantenerlo perfecto. La playa, las piscinas y el sol son algunos de los factores que perjudican a nuestras melenas. Muchas personas están deseando poder disfrutar de esas vacaciones de verano relajantes, pero sin tener que renunciar a pelo brillante y luminoso. Para ello, aunque sea más difícil de conseguir que en invierno, con unos bueno consejos puedes tener tu melena deseada.

"Desde Llongueras tenemos las mejores soluciones para conseguirlo", informa Alberto Sanguino, education manager de la marca. Para ello, recomienda dos tratamientos completamente naturales que no perjudican el cabello y lo mantienen perfecto estado.

Alisado con cacao

Esta técnica se ha vuelto bastante popular al tener un enfoque natural y menos agresivo en comparación con otros productos. Su ingrediente principal es el cacao y consigue nutrir, hidratar y dar brillo al cabello.

"Por un lado, el alisado de cacao es un tratamiento sin formol, ique buscan reducir el nervio del rizo y disminuir el encrespado sin perder la flexibilidad ni la elasticidad", explica el experto.

Con este tratamiento, podrás suavizar la fibra capilar y lucir un cabello más sano. Aunque no es un alisado permanente, el efecto puede durarte los dos o tres meses de verano y aumentar su duración con un buen cuidado posterior.

Alisado con polímeros

El estilista también recomienda este método al ser una alternativa más segura para nuestro pelo. "Este es un tratamiento orgánico y vegano que está creado a base de polímeros y alisa el cabello al mismo tiempo que repara su porosidad y le devuelve el brillo", explica Sanguino destacando la naturalidad del producto.

Además, los polímeros recubren y sellan la fibra capilar produciendo un acabado liso, suave y brillante, añade desde Llongueras. Con este tratamiento, podrás lucir un alisado más natural, sin formol y sin dañar los cabellos teñidos. Esta técnica es perfecta si buscas reducir el frizz y dar suavidad a tu melena.

"A pesar de que el verano es la temporada perfecta para evitar las herramientas de peinado y lucir nuestro cabello al natural, con las ondas surferas que nos deja el agua del mar (y con las que soñamos todo el año), así como con los acabados más desenfados que nos recuerdan que estamos de vacaciones, hay quienes no parecen estar dispuestas a renunciar a su liso tabla, y estos dos tratamientos son perfectos para ello", finaliza el experto.