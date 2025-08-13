El remedio casero con solo dos ingredientes que hace crecer el pelo, frena la caída y lo vuelve más fuerte y sano

Son muchas las personas que cuidan su cabello con el fin de que crezca más rápido y fuerte, especialmente en estos meses de verano en los que el pelo termina muy dañado y, en muchas ocasiones, necesita un corte de saneamiento a la vuelta de las vacaciones. Para ello existen multitud de suplementos, productos y remedios, sin embargo, hay un método que se diferencia de los demás, por su sencillez y efectividad.

Para este remedio, viralizado en redes por la influencer experta en cabello Nataly Olvera, tan solo se requieren dos ingredientes: agua y vinagre de manzana. Tal y como explica, "el vinagre de manzana es un aliado natural para la salud capilar. Ayuda a estimular el crecimiento del cabello, gracias a su capacidad para equilibrar el pH del cuero cabelludo y mejorar la circulación".

Beneficios

La realidad es que este remedio no solo favorece a un crecimiento más acelerado del pelo, sino que además puede ayudar a frenar la caída y hacer que el cabello nazca más fuerte y sano.

También tiene otras funciones no tan conocidas como controlar el frizz (encrespamiento), elimina los hongos del cuero cabelludo y aporta brillo. Además, al contrario de lo que se puede creer, no deja olor en el cabello, ya que una vez seco desaparece cualquier aroma a vinagre que haya podido generarse.

Preparación y uso

Para ello depositaremos en una botella o recipiente vinagre de manzana y agua. Después, tras lavarnos el pelo, rociaremos la mezcla en el cuero cabelludo.

Se trata de un remedio que no requiere aclarado, por lo que, después de rociar el cuero cabelludo con la mezcla, tan solo dejaremos que se seque el cabello (al natural o con secador) y podremos apreciar los resultados, aunque algunos de sus beneficios solo se pueden apreciar con el paso del tiempo y constancia.

