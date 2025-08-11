El champú que acaba con la caída capilar y fortalece el cabello: enriquecido con aceite de coco y romero

El cambio estacional o el aumento de estrés son dos factores que pueden provocar pérdida del cabello, un signo que, si no se aborda a tiempo, puede derivar en consecuencias más duraderas. Para combatirlo, además de la nutricosmética, existen productos capilares que fortalecen la fibra capilar, estimulan su crecimiento y contribuyen a que el cabello se vea más grueso.

En este sentido, Mielle Organics, la marca de cuidado capilar, ofrece una rutina capilar, recomendable para aquellos que quieres fortalecer y nutrir el cabello. Su champú fortalecedor de romero y menta está enriquecido con biotina, romero y aceite de menta y está impregnado con aceite de coco rico en nutrientes y aceite de semilla de babasú.

Dentro de la misma gama, la mencionada marca de belleza dispone de un acondicionador fortalecedor elaborado con menta y romero. El producto desenreda el cabello con facilidad y ayuda a reducir la rotura, fortaleciendo la fibra capilar.

Para completar la rutina, Mielle Organics propone su aceite fortalecedor del cuero cabelludo, un artículo que restaura la función de las células capilares previniendo la sequedad del cuero cabelludo y suavizando las puntas abiertas gracias a su formulación rica en nutrientes.