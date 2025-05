Cómo frenar la caída del cabello: rutina eficaz con nutricosmética, tratamientos profesionales y cuidados diarios

El cabello fino, frágil o con tendencia a caerse puede convertirse en una preocupación constante. No tiene que ser algo recurrente, a veces sencillamente llevamos muchas temporadas sin sufrir caída y de repente comienza el que es, sin lugar a dudas, un drama beauty en toda regla. Lo cierto es que siempre es aconsejable acudir a un especialista -sobre todo en casos más graves-pero cuando se trata de una situación estacional o porque sabemos que estamos más estrenadas de lo normal (la vida y sus vicisitudes) lo habitual es que sea fácil frenarla.

Después de probar distintos métodos, he dado con una rutina que realmente me está funcionando. En este artículo os comparto todos los pasos que estoy siguiendo, desde la nutricosmética hasta los tratamientos profesionales y que me van devolviendo poco a poco la fuerza y densidad a melena, además de haber frenado en seco la caída.

Nutricosmética: belleza desde el interior

Para mí, el primer paso ha sido reforzar el cabello desde dentro a través de suplementos.

La firma francesa PHYTO, pionera en el uso de activos botánicos para el cuidado capilar, cuenta con un tratamiento anticaída de culto: PHYTOCYANE. Sus píldoras anticaída, formuladas con ingredientes naturales como extracto de ginkgo biloba, vitamina B6, zinc o aminoácidos azufrados, están diseñadas para fortalecer la fibra capilar desde el interior, reactivar la microcirculación del cuero cabelludo y prolongar el ciclo de vida del cabello. Este complemento alimenticio está especialmente indicado para caídas ocasionales debidas al estrés, la fatiga o los cambios estacionales, y se ha convertido en un aliado fundamental para quienes buscan redensificar y revitalizar su melena de forma eficaz y respetuosa con el organismo.

Píldoras de Marta Masi: formuladas con ingredientes como biotina, zinc y extractos vegetales, estas cápsulas ayudan a fortalecer el cabello desde la raíz. Son un buen complemento para cualquier rutina enfocada en frenar la caída.

Otra opción eficaz -y deliciosa- son las gummies anticaída de Moncho Moreno, diseñadas para reforzar el cabello desde la raíz y estimular su crecimiento. Estas gominolas nutritivas concentran una potente combinación de biotina, zinc, selenio y vitaminas del grupo B, claves para mantener la salud capilar y frenar la caída. Además de su formulación orientada a resultados visibles, destacan por su formato práctico y agradable sabor, lo que las convierte en una alternativa cómoda para quienes buscan un tratamiento anticaída que se integre fácilmente en la rutina diaria.

Cuidado diario: champú + ampollas de Kynactif

Para reforzar el efecto desde fuera, he incluido en la rutina dos productos de Kynactif:

Champú Kynactif: limpia en profundidad sin agredir el cuero cabelludo, algo fundamental cuando buscas frenar la caída.

Ampollas Kynactif: las aplico en el cuero cabelludo tras el lavado, con un masaje suave. Estimulan la microcirculación y fortalecen el folículo.

Tratamientos en cabina: una vez al mes, como un ritual

Eva Ometz Spa Capilar: un lugar que trabaja tanto a nivel estético como terapéutico. Analizan el estado del cuero cabelludo y personalizan el tratamiento. Ideal para quienes buscan un enfoque holístico.

Claudia Di Paolo Hair Spa: lujo capilar en estado puro. Desde masajes con aceites esenciales hasta tratamientos reparadores de alta tecnología, cada sesión es una experiencia que transforma el cabello.