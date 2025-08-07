Adiós al pelo dañado en verano: los productos que lo nutren y lo protegen del sol

Mantener el pelo hidratado en verano puede convertirse en una auténtica pesadilla. Factores como el cloro, la sal del mar o el sol lo debilitan y, en muchas ocasiones, hacen que la melena se vea sin brillo, apelmazada o con un aspecto áspero y descuidado. Por ello, durante estos meses estivales, el cabello necesita un chute de nutrición para que recupere su suavidad y su movimiento natural.

El primer paso para eliminar un pelo dañado es utilizar un champú libre de sulfatos y parabenos. Desde la firma capilar WELLA ofrecen el Fusion Champú Reparación Intensa, un tratamiento hidratante para el cabello seco que combina aminoácidos de seda y lípidos micronizados que protegen el cabello de la rotura y aportan suavidad al instante.

Para completar la rutina de lavado basta con aplicar sobre el cabello-de medios a puntas- una mascarilla que aporte brillo, suavidad y densidad a la melena desde la primera aplicación. El Olaplex N8 Bond de Olaplex ofrece una hidratación intensa que revitaliza la melena desde el minuto cero.

Como paso final, no puede faltar un spray protector que nutra y suavice, especialmente en el caso de melenas rizadas o expuestas al sol. El aceite Huile Sirène de Kérastase es altamente recomendable para cuidar el cabello de los rayos UV, el cloro y la sal. Entre sus principales ingredientes destaca el agua de coco, que ayuda a mantener el pelo acondicionado; la vitamina E, que actúa como hidratante y reduce la rotura del cabello; así como el filtro UV, que absorbe los rayos UV y minimiza su efecto en la fibra capilar. Para un correcto uso, desde la firma recomiendan aplicarlo sobre el cabello húmedo o seco, insistiendo en las puntas.