Los pantalones bombacho, la gran tendencia para la próxima temporada que arrasa en el 'street style' de la Semana de la Moda de Copenhague

Puede que para algunas personas resulten complicados llevarlos, pero los pantalones bombacho llegan con fuerza como la prenda estrella de la próxima temporada. Su comodidad y versatilidad son innegables: combinan igual de bien con sandalias planas, tacones, botines o incluso deportivas.

Durante la Semana de la Moda de Copenhague, que se celebra del 4 al 8 de agosto, el street style local se convierte en la mejor fuente de inspiración para adelantarse a las tendencias. Las danesas, siempre pioneras y atrevidas, muestran cómo combinar estos pantalones.

Los pantalones bombacho destacan por su silueta amplia que se recoge en el tobillo, ofreciendo infinitas posibilidades de estilo. Desde versiones sofisticadas con transparencias hasta opciones más casuales tipo cargo. Además, pueden llevar cinturilla elástica o pinzas como los pantalones de traje.

Estas prendas han conquistado pasarelas de grandes firmas como Zimmermann, Kenzo o Giorgio Armani, y ahora las calles de Copenhague nos ofrecen varias combinaciones que harán que quieras incorporarlos a tu armario tras las vacaciones.

El bombacho de algodón blanco minimalista

Esta opción puede ser perfecta si quieres lucir a la última moda pero de una manera sencilla. Combinarlo con una camisa blanca podrá hacer un conjunto estupendo.

El sastre pantalón bombacho para ejecutivas

Con un estilo impecable, podrás lucir este pantalón bombacho de traje acompañado de una camisa y chaqueta al estilo ejecutiva.

Bombacho de rayas

Si prefieres optar por un outfit más casual, este pantalón es perfecto para la ocasión.