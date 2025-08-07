Repasamos los looks beauty de la reina Letizia en Palma: de las sombras que realzan sus ojos verdes al labial con ácido hialurónico

No es fácil pasar por alto los estilismos de la reina Letizia. En cada una de sus apariciones, la consorte luce-con notable buen gusto- prendas que, además de sentarle como un guante, están confeccionadas por firmas de moda españolas que respaldan la industria nacional y destacan el talento local. Durante estos últimos días, en su tradicional aparición en Palma, doña Letizia ha deslumbrado con tres favorecedores vestidos: dos en blanco y uno en un delicado tono rosa. En cuanto al maquillaje, la reina ha optado por un acabado jugoso y luminoso con tonos nudes.

Tanto para Atlàntida Film Fest como en la tradicional recepción en Marivent y en su visita sorpresa para contemplar las obras de Miró, Letizia fue fiel a su maquillaje característico: una base ligera que realza la luminosidad de su piel, mejillas suavemente sonrojadas, sombras de ojos en tonos neutros que realzan sus ojos verdes y máscara de pestañas que define sin exagerar.

En cuanto a los labiales, siempre en armonía con el tono natural de sus labios pero sin renunciar a la sofisticación que le caracteriza, la consorte ha seleccionado tonalidades neutras que realzan su elegancia de forma discreta y refinada.

En concreto, el que llevó para el Atlàntida Film Fest el pasado domingo destacó por su fórmula vegana enriquecida con ácido hialurónico. Se trata del tono Melting Glow Mediterranean Glam, un bálsamo nutritivo con un acabado brillante en un favorecedor tono melocotón.