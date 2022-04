Crecen un 42% las reservas 'online' en restaurantes para Semana Santa

Parece que la Semana Santa trae buenas noticias para el sector de la hostelería española en vísperas de decirle adiós a las mascarillas, lo que tendrá lugar el 20 de abril. Así, según un estudio de la app de reservas online TheFork, de cara a estas vacaciones las reservan online de restaurantes han crecido un 42% con respecto a 2021.

La app recuerda el año, por estas mismas fechas, "vivimos algunas restricciones en el sector de la hostelería. Sin embargo, el crecimiento es notable ya que, si nos remontamos a datos pre-pandémicos, se observa que hay un crecimiento del +29% con respecto a esta misma fecha en 2019".

Con respecto al presupuesto medio que los comensales prevén destinar a sus comidas y cenas durante estos días, la media se sitúa en 31 euros, siendo los restaurantes españoles de comida mediterránea los más populares para estas fechas donde, por supuesto, las terrazas son las más solicitadas, aunque todavía no sepamos si el tiempo nos dará tregua.

En cuanto a los días y servicios con más reservas, cabe destacar que las reservas están muy repartidas durante esta Semana Santa, siendo el Viernes Santo es el día más popular con un 30% de las reservas, aunque le sigue muy de cerca el Jueves Santo (26%) y el Sábado Santo (27%).

El Domingo de Resurrección, sin embargo, es el día que concentra menor reservas, con un 16%. En cuanto al horario, el servicio más reservado es la comida, con un 58% de las reservas.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y ForwardKeys, empresa española líder global en análisis de viajeros, España figura entre los destinos del mundo más buscados por los turistas para esta Semana Santa. Datos positivos para un sector que se está recuperando este 2022, como muestran los datos de la encuesta de ocupación hotelera.

Estas vacaciones, España se convertirá en el perfecto escenario tanto para viajeros internacionales como de turismo nacional, siendo las ciudades costeras las que mayor número de reservas apuntan para esta Semana Santa, según datos de TheFork.

Así, Málaga ha experimentado un crecimiento de las reservas en un +428% frente a 2021, año donde debido a las restricciones no pudimos disfrutar plenamente de la hostelería, y un +72% frente a 2019.

Del mismo modo, Mallorca ha experimentado un fuerte crecimiento (+256% vs 2021 y +127% vs 2019), Alicante (+197% vs 2021 y +118% vs 2019) y Valencia (+117% vs 2021 y 12% vs 2019). También Sevilla ha experimentado un aumento de las reservas, con un crecimiento de +156% frente a 2021 y +73% frente a 2019.