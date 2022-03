La industria láctea paraliza sus fábricas a partir de este jueves por la huelga de transportes

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ha emitido un comunicado para anunciar que a partir de este jueves paralizará su actividad como consecuencia de la huelga de transportes ante la falta de suministros en las fábricas, lo que anula la capacidad de envasado y almacenamiento.

"La industria láctea española se ve abocada a suspender su actividad trasformadora como consecuencia de la huelga de transportes que se viene desarrollando en los tres últimos días", señalan desde Fenil.

La patronal láctea asegura que "las fábricas han visto interrumpido el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, por lo que se ha anulado la capacidad de envasado y de almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario".

Las mismas fuentes lamentan que esta paralización "está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales inevitables, pues supondrá la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas y, sobre todo, pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas como son la leche y los lácteos".

Fenil señala en su comunicado que "este panorama es el resultado del desamparo y la impotencia de los transportistas ante la actuación de los mal llamados piquetes informativos que han bloqueado su actividad".

Para la asociación, "solamente se podrá revertir esta decisión a la que se ve abocada el sector si se garantiza el derecho a la movilidad y la seguridad de los transportistas que no han secundado la huelga, y se evitan conflictos de orden público en las carreteras españolas, circunstancia conjugable con el respeto del derecho de huelga".

Fenil integra a más de 60 empresas del sector, que representan más del 95% de la producción nacional de productos lácteos.

Malestar en el sector

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), que representa a 30.000 empresas del sector, ha denunciado también graves problemas en el funcionamiento de la cadena alimentaria debido al bloqueo que se está produciendo en algunas carreteras de nuestro país con motivo de la huelga de transportes.

En este sentido, la industria de alimentación y bebidas ha reportado numerosos incidentes debido a los cortes que están impidiendo la entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la industria de alimentación y bebidas y, por tanto, de toda la cadena alimentaria.

Fiab subraya que las empresas ven con especial preocupación las limitaciones en el transporte de productos frescos, muchos de ellos altamente perecederos, cuya caducidad amenaza con una pérdida irreparable del producto, así como la paralización de las empresas por falta de stock.

De la misma manera, refiere que hay inquietud por las restricciones en las cargas de animales, que están dejando a los mataderos con una actividad mínima y la consecuente amenaza de desabastecimiento.

"Si no se están respetando los servicios mínimos y se limita la libre circulación de vehículos, toda la cadena verá mermada su capacidad productiva. No solo conllevará incalculables pérdidas económicas y sociales para las empresas, sino que también se verá perjudicado el consumidor, que no podrá acceder a muchos productos", ha afirmado Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab.

Igualmente, la Federación ha señalado que hay casos en los que se está utilizando la fuerza para impedir la actividad empresarial voluntaria, por lo que hace un llamamiento para que las fuerzas de seguridad puedan garantizar la libertad de movimiento. En este sentido, la industria apela a la responsabilidad para que el derecho de huelga no implique la obstaculización de la producción de alimentos y bebidas.

Ucrania y la energía

Desde el sector recuerdan la situación de tensión que ya de por sí vive actualmente la cadena alimentaria debido al conflicto por la invasión de Ucrania y la crisis energética. Por ello, han solicitado al Ejecutivo la coordinación entre los Ministerios de Agricultura, Interior y Transportes para alcanzar una solución urgente para evitar el desabastecimiento y la consecuente paralización de la actividad, así como el escrupuloso respeto a la legalidad.