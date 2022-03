La venta de juguetes en España sube un 5% en 2021, hasta los 984 millones

El mercado español del juguete cerró 2021 con una facturación de 984 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% respecto al año anterior, si bien continuó ligeramente por debajo (-2%) del negocio prepandemia, según la empresa de investigación de mercados de la consultora The NPD Group.

El juguete con licencia y los productos para adolescentes y adultos fueron dos de los grandes motores del sector en 2021, un año en el que además se recuperó la demanda de producto nuevo, sobre todo el lanzado por marcas ya existentes.

"El resultado del ejercicio es positivo, después de una campaña de Navidad atípica, con mucho ruido en torno a la nueva variante Ómicron y a la crisis logística mundial, aunque finalmente no hubo desabastecimiento de mercancía en las tiendas ni subida drástica de precios", señala Fernando Pérez, director de NPD en España.

Todas las categorías de productos crecieron el año pasado, salvo Muñecas (-2%) -debido al descenso de las ventas de muñecas bebés y minimuñecas mientras que las de muñecas maniquí se anotaron aumentos de doble dígito- y Outdoor (-1%), que retrocedió después de la fuerte demanda que experimentó el año anterior como consecuencia de las limitaciones de la pandemia.

Entre el resto, destaca el fuerte desempeño de Electrónicos Juveniles (+29%), categoría impulsada por el segmento de robótica; Peluches (+21%), que crece de la mano de Baby Yoda; y Vehículos (+19%), gracias al segmento Mini. También se comportaron mejor que la media Figuras de Acción (+8%), Construcciones (+7,2%) e Infantil/Preescolar (+7%).

El mercado licenciado, con propiedades como Harry Potter, Marvel, Super Mario o The Mandalorian, creció un 12%, cuatro veces más que los juguetes sin licencia oficial. De este modo, las licencias elevaron su cuota hasta el 26% sobre el total de ventas, la mayor penetración de los últimos cinco años.

Según apunta Fernando Pérez, los videojuegos y las series de YouTube han irrumpido también en este mercado, que tradicionalmente se alimentaba solo de los estrenos de cine y televisión.

Otro de los dinamizadores del mercado el año pasado fue el denominado público 'kidult' (jóvenes y adultos), en el que los detallistas se están enfocando, habilitando zonas específicas en las tiendas donde encontrar juegos, figuras de acción, construcciones, puzles y artículos para coleccionar.

Según el último Panel del Consumidor de NPD, las ventas para mayores de 13 años subieron cerca de un 12% en 2021 y elevaron su participación en el mercado de juguetes hasta representar el 22% de la facturación total.

Por su parte, los artículos adquiridos para "destinatario múltiple", es decir, para toda la familia, se replegaron el año pasado, después de la explosión que vivieron en 2020 por el confinamiento, y volvieron a niveles de cuota prepandemia (2,5%).

Subida moderada de precios

Para analizar el alza de los precios en el último tercio del año, The NPD Group ha comparado el Top 100 de productos más vendidos y, si bien el comportamiento fue prácticamente plano en los meses de septiembre (+0,5%) y octubre (+0,2%), durante la campaña navideña se produjo ya un incremento del 2,8% en noviembre y del 2,6% en diciembre.

"Los fabricantes trataron de minimizar las subidas, pero el aumento de los costes es tan fuerte que a partir de este año se esperan incrementos más importantes", explica Fernando Pérez.

En cualquier caso, según una encuesta realizada por la firma en diciembre, cuatro de cada diez españoles afirman que la subida de los precios no modificará sus hábitos de compra de juegos y juguetes: concretamente, el 23% dice que no impactará en absoluto, mientras que para el 17%, los precios no importan en lo que a este tipo de productos se refiere.

Por su parte, un 39% señala que buscará mejores precios y promociones y el 24% comprará menos productos o más baratos.