La marca exclusiva de juguetes de Alcampo, One Two Fun, reúne juguetes educativos y respetuosos con el medio ambiente

elEconomista Madrid

One Two Fun es la marca exclusiva de juguetes de Alcampo que reúne una amplia gama de productos educativos y respetuosos con el medio ambiente, como los inspirados en la pedagogía Montessori, los certificados FSC y aquellos elaborados con materiales reciclados.

A nivel internacional, la empresa ha diseñado con la ayuda de Emmanuelle Opezzo, consultora de Montessori, una gama de juegos y juguetes orientados a desarrollar las sensibilidades naturales de los más pequeños, como la exploración libre, el desarrollo de la concentración y del pensamiento lógico, la afinación de los sentidos y el desarrollo de la motricidad.

Además, dando un paso más en su proyecto de economía circular, Alcampo ha incorporado una nueva gama de peluches One Two Fun elaborados en su totalidad con botellas recicladas que acoge 6 modelos diferentes (pantera, gorila, koala, jirafa, oso, panda) en dos tamaños (20 y 30 cm).

En el marco de favorecer el cuidado de medio ambiente, la compañía ha ampliado su gama de juegos y juegues de madera procedente de bosques sostenibles, con certificado FSC.

One Two Fun es la marca de juguetes creada para fomentar la felicidad de los más pequeños y favorecer su desarrollo a través de la diversión, trabajando en universos de juego. En la acualidad, Alcampo ofrece más de 800 referencias One Two Fun.