Papa Johns eleva un 42% su previsión de crecimiento para 2025 en España

A punto de cumplir siete años desde que desembarcaran en Europa a través de España, Papa Johns ha superado el 2021 con expansión y recuperación de ventas para afrontar un 2022 en el que aumenta su previsión de aperturas y apuesta por potenciar el consumo presencial en restaurantes con mayor capacidad y servicios. Entrevistamos a su director general para Iberia, Javier González.

Drake Food gestiona ya 400 locales de Papa Johns en el mundo, 85 de ellos en el mercado ibérico. ¿Qué papel juega España?

Es un mercado muy importante por tres motivos. Primero, porque es innovador y pionero en el desarrollo de iniciativas de relevancia mundial en una industria que, además, es parte del corazón del país. También por el carácter competitivo de esta industria, que nos permite desarrollar capacidades para enfrentarnos a escenarios complejos y de alta competitividad. Por último, creemos que España es una puerta de entrada muy fuerte para el resto de Europa.

¿Se ha comportado el mercado español como esperaban desde su desembarco?

Cuando llegamos en mayo de 2016 esperábamos un mercado altamente competitivo por lo que, desde el comienzo, consideramos este proyecto como algo ambicioso. También sabemos que el español es un consumidor muy exigente pero también muy abierto a probar nuevas cosas. Este espíritu ha permitido a la industria desarrollarse a altos niveles en este país. Nuestra propuesta de valor se adaptaba muy bien a este consumidor porque buscamos diferenciarnos desde el producto y el servicio. Hemos tenido muy buena acogida, como para convertirnos en una marca líder en la categoría gracias a la muy buena relación alcanzada con los consumidores.

En 2021 comenzaron a franquiciar en la península con la intención de alcanzar los 210 locales en 2025. Un año después, ¿cómo valoran la evolución de esta estrategia?

Lo vemos como algo en movimiento porque, en la medida en que el consumidor te va conociendo, tu objetivo va cambiando. Ahora mismo, lo que vemos es que este objetivo debería estas más cerca de los 300 puntos de venta que de los 210. En 2021 comenzamos con el proceso de subfranquiciados con la lógica de tener más recorrido en el mercado. A los pocos meses cerramos un acuerdo con QSR North para el desarrollo en exclusiva de la marca en Galicia, Asturias, Cantabria y Vizcaya con 25 aperturas previstas y generar alrededor de 600 empleos. Vamos a continuar con este proceso de modelo mixto entre tiendas propias y subfranquiciadas a través de socios.

Las cadenas parecen haberse fijado en los mercados secundarios, ¿qué planes tienen para esas localidades con menor población?

Nuestro objetivo es alcanzar una cobertura amplia en el territorio español y desde nuestros primeros años ya hemos salido de las ciudades top 10 en términos de población y densidad. Hemos tenido buenas experiencias en este sentido llegando a ciudades más pequeñas y es parte de nuestra estrategia de crecimiento.

¿Qué ha representado el 2021 para su compañía?

Ha sido un año de consolidación de los crecimientos alcanzados en 2020, cuando la pandemia hizo del delivery de pizza una solución para muchas personas por confinamiento, restricciones a la movilidad o teletrabajo. Además, hemos crecido en nuevas zonas tan representativas como Sevilla, un desembarco muy relevante para nosotros con cuatro nuevos restaurantes.

¿Y en términos de producto?

Sin ser una novedad, aunque sí para nosotros, el lanzamiento de las pizzas con borde relleno de queso supuso un gran reto porque es un producto complejo a nivel operacional. Hicimos muchas pruebas hasta su lanzamiento a finales de año. Supuso un hito importante también porque, como marca relativamente pequeña en el mercado español, no habíamos hecho publicidad en televisión y nos lanzamos a nivel nacional bajo el concepto 'Brutal'.

¿Afectará ómicron a sus previsiones para 2022?

Estamos haciendo frente a esta nueva ola en un año en que esperamos que haya una cierta recuperación. Vemos que el delivery no ha bajado en penetración y que, en la medida que esta pandemia vaya cediendo, podremos recuperar el consumo en sala, que se ha mantenido por debajo de los niveles que teníamos en 2019. También es importante recordar que este año no hemos sufrido el fuerte impacto de Filomena en enero de 2021, cuando estuvimos casi 20 días sin servir en Madrid. Estamos en un 70% de penetración online en nuestras ventas y la pandemia nos llegó bastante preparados para el delivery y con la nueva app propia recién lanzada.

¿Qué esperan del consumo en sala?

Aunque el consumo en sala ha disminuido casi en un 50% respecto a 2019, en el futuro lo vemos como una fuente de crecimiento importante. Hemos decidido apostar por reforzar nuestros restaurantes en capacidad de comensales, terrazas y en una exclusiva propuesta non-stop, una especie de 'come todo lo que puedas' por un precio fijo.... siempre que acabes la pizza que empiezas, para evitar el desperdicio alimentario.

La crisis también ha puesto de relieve la necesidad de combinar indulgencia y alimentación saludable. Las better pizzas/ingredients ¿incorporarán también en el futuro el término healthier como reclamo?

Nuestra apuesta por la calidad de los ingredientes nos refuerza en este nuevo contexto donde las personas han tomado mayor conciencia sobre la salud. Pero hemos ido más allá desarrollando otros segmentos para atender a esos consumidores que buscan de otros alimentos. Por eso ya en 2020 fuimos la primera cadena en lanzar pizzas veganas y hemos decidido seguir profundizando en la categoría con el 'no pollo' o los entrantes veganos. No nos dirigimos solo a los veganos, sino a ese consumidor que quiere reducir su consumo de alimentos de origen animal, un nicho importante para nosotros.