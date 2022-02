Glovo realiza su primera compra en España bajo el control de Delivery: adquiere el 100% de WinDelivery

Glovo sigue acelerando su crecimiento con la primera compra en España bajo el control del grupo alemán Delivery Hero. La plataforma tecnológica barcelonesa adquiere el 100% de WinDelivery, una start up basada en Cáceres y especializada en integrar y optimizar servicios de entrega de comida a domicilio para medianas y grandes marcas de restauración, según ha confirmado en exclusiva elEconomista.es. Andersen y Kroll Corporate Finance han asesorado a la extremeña en la operación, mientras Glovo ha contado con el apoyo de Uría Menéndez (legal) y Deloitte (financiero). Con la adquisición, la empresa barcelonesa sigue ampliando su oferta de servicios dirigidos a restaurantes y establecimientos colaboradores.

WinDelivery opera en España y Portugal, prestando servicio a más de 1.000 restaurantes y contando con una plantilla de 50 profesionales entre las áreas de ingeniería, operaciones, administración y negocio. La empresa cacereña, que trabaja con Foster Hollywood y Burger King en España, comercializa una plataforma que permite a las marcas gestionar el ciclo completo del pedido a domicilio, desde el encargo hasta el reparto. Su tecnología permite a los restaurantes implantar un canal propio de ventas -si no disponen del mismo- y agrupar y unificar el resto de pedidos de otros canales y plataformas, simplificando así su gestión para fidelizar de forma directa a sus clientes personalizando y mejorando su experiencia de delivery.

En esta nueva etapa, WinDelivery seguirá operando de manera independiente desde su oficina central en Cáceres. Con su integración en Glovo, ampliará su servicio a otros mercados potenciando así su internacionalización.

Nueva era en restauración

La adquisición de WinDelivery supone la segunda compra para Glovo, esta vez en España, antes de pasar a estar controlada por Delivery Hero. El pasado enero la tecnológica se hizo con la italiana Socialfood, la plataforma de reparto de comida con sede en Palermo y, previamente, con Lola Market y Mercadão en Portugal. En esta nueva etapa bajo el control de la alemana, Glovo negocia y explora nuevas compras para continuar expandiéndose y ampliando su presencia en el sur, centro y este de Europa, además de África, según ha podido saber elEconomista.

Su CEO y cofundador, Oscar Pierre, considera que llega una nueva era en el negocio de la restauración. "Desde Glovo vamos a ofrecer al restaurante las mejores soluciones para maximizar sus ventas de la forma más eficaz y sencilla. A medida que el sector gana madurez aparecen nuevas necesidades y nuestro objetivo es poder atenderlas y hacerlo de la forma más eficiente posible. Estamos convencidos de que los más 30.000 restaurantes que confían en nosotros en España se beneficiarán de las nuevas soluciones para seguir mejorando sus negocios de delivery".

Por su parte, Juan Carlos Preciado, CEO y cofundador de WinDelivery, ha señalado que "escalar WinDelivery con el respaldo de Glovo nos permite sumar sinergias de compañías referentes en el sector y claramente complementarias. Ahora podemos ofrecer a nuestros clientes más capacidad de respuesta y variedad de servicios, innovando y mejorando aún más en sus operaciones y facilitando el fortalecimiento del canal propio de food delivery en grandes y medianas cadenas, con mejor posicionamiento, mayor competitividad y beneficio para nuestros clientes y sus usuarios".

WinDelivery nació en el seno de Homeria, constituida en 2008 como una spin-off de la Universidad de Extremadura. Desde 2008 hasta 2013 sus actividad se centró en I+D+i en el campo de la ingeniería del software, participando en diferentes proyectos europeos junto a empresas y universidades. En 2013 la firma desarrolló WinDelivery como una innovadora plataforma de e-commerce para gestionar pedidos a domicilio dentro del sector de la restauración.

Fundada en 2015 y con sede en Barcelona, Glovo está presente en más de 1.300 ciudades en 25 países. Además de conectar a los usuarios con los mejores restaurantes de su ciudad, incluye el servicio de otras categorías como alimentación, parafarmacia, regalos o envíos exprés. En España, la compañía está disponible en cerca de 400 ciudades.