Antai Venture Builder: "Nos sumaremos al canje de acciones de Glovo por Delivery Hero"

Para entender los orígenes de Glovo hay que remontarse a la fusión de dos compañías: el unicornio español, adquirido por Delivery Hero, y la plataforma barcelonesa Just Bell, creada en Antai Venture Builder, la factoría de empresas digitales de éxito como Wallapop. Una operación que convirtió a Vicente y Olivé en co-fundadores de Glovo con un 25% del capital de la startup barcelonesa hasta finales de 2018. Ambos referentes del ecosistema emprendedor español rememoran aquella integración y confirman a elEconomista que aceptarán el canje de acciones de la alemana consolidando a Antai como un referente en España y el Sur de Europa.

¿Acudirán al canje de acciones como parece que harán también Seaya, Drake Enterprises y Cathay?

Sí, aceptaremos la oferta para realizar el canje de nuevas acciones de Delivery Hero. Creemos que la operación ha sido diseñada para que los socios minoritarios de Glovo nos sumemos formando parte de una compañía más grande, con liquidez, al ser cotizada, y muy diversificada a nivel de negocio. En la conferencia con analistas del pasado 11 de enero se explicó la complementariedad de ambas compañías y las importantes sinergias que aflorarán con la transacción.

Sin duda, la operación marca un hito muy relevante en el ecosistema español...

Efectivamente, es un hito que puede crear un círculo virtuoso. Supone un ejemplo de cómo los inversores que apostaron por Glovo en sus inicios recibirán ahora unas abundantes plusvalías que podrán volver a poner en el mercado en forma de nuevos fondos de venture capital o business angels.

Glovo cuenta con 140 millones de caja en caja y el equipo directivo retendrá el 2,5%, ¿cuándo se sabrá cómo queda el accionariado?

El proceso para decidir si los socios minoritarios se adhieren a la operación culmina el próximo 31 de enero. Hasta la primera semana de febrero no se sabrá probablemente cómo acaba configurado el accionariado de Glovo, si pasa o no a ser un 100% de Delivery Hero o sigue habiendo minoritarios que prefieran quedarse en la startup catalana. En cualquier caso, el cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de este año.

Confiamos en Pierre desde el minuto uno. Nos pareció una persona con una visión muy clara y un talento y carisma extraordinarios

¿Por qué decidieron fusionar su compañía, Just Bell, con Glovo pasando a ser cofundadores del unicornio español?

Estábamos emprendiendo Just Bell y Glovo estaba siendo acelerada por Conector, la aceleradora de Carlos Blanco. Ya nos conocíamos, pero en el verano de 2015 entablamos de nuevo contacto con Óscar Pierre. Durante aquellos primeros meses de vida Just Bell y Glovo estaban destinadas a competir. Nuestra compañía era un negocio más "business to consumer" y un modelo "marketplace" y Glovo era una aplicación que trabajaba en la parte logística. Confiamos en Pierre desde el minuto uno. Nos pareció una persona con un talento y un carisma extraordinarios, muy maduro y con una visión muy clara. Ya pensaba en escalar el negocio y en hacer algo grande. Llegamos a la conclusión de que no tenía sentido competir en España cuando podíamos unir fuerzas para salir al exterior y aprovechar nuestro know how en Wallapop para tratar de hacer una compañía más grande.

Acordaron la fusión para incorporar conocimiento y también equipo..

Así es y para sumarnos a un proyecto con nuestra filosofía de emprendimiento digital, "mobile-first", muy orientado al usuario. Unimos fuerzas y nos convertimos en cofundadores de Glovo integrándonos en el equipo directivo, formando parte del Consejo y con una labor ejecutiva importante. Con la fusión, tomamos un 25% del capital de Glovo. Además, el equipo de Just Bell, compuesto por Bartek Kunowski, Cristina Fogueras, Ivan Nikolic y Anna Champetier se incorporó a la compañía y siguen trabajando en Glovo. Bartek, por ejemplo, es el responsable de producto.

¿Por qué íbamos a competir con Glovo cuando podíamos fusionarla con Just Bell y unir fuerzas?

Como Cofundadores de Glovo, ¿qué supone la operación de Delivery Hero para Antai?

Tras casi 10 años de vida, las operaciones de Glovo y antes Wallapop suponen todo un hito en la consolidación del modelo de factoría de empresas (venture builder) de Antai y nos convierten en el referente en España y el Sur de Europa. Fuimos cofundadores de Glovo y con posiciones ejecutivas en la start up hasta finales de 2018, una etapa en la que contribuimos a atraer talento e impulsar la internacionalización. Como inversores, lideramos las primeras rondas acompañados por el núcleo duro de accionistas de nuestra participada Wallapop.

Junto a Pierre y Michaud lideraron la internacionalización de Glovo durante los primeros años. Salir fuera fue un acierto

Sin duda nos dio otra dimensión. De otro modo, no hubiéramos tenido acceso a la captación de fondos. Tan solo un año después de su fundación, Glovo había levantado alrededor de siete millones de euros y estaba presente en tres países. Con Antai ya estábamos expandiendo Wallapop y otros proyectos en el Sur de Europa y Latinoamérica. En Italia compramos Foodinho, la puerta de entrada de Glovo en Milán y abrimos en Francia. Nos dedicamos a reclutar talento y a apostar por el modelo de "marketplace" que veníamos desarrollando con Wallapop. Las ciudades donde Glovo llevaba tiempo operando, como Madrid, Valencia o Barcelona, empezaron a ser rentables.

Seis meses después de la fusión con Just Bell lideraron una ronda semilla y luego la serie A...

Sí, una ronda de 2 millones junto a Bonsai Partners, Caixa Capital Risc y Enisa e inversores iniciales -Bernardo Hernández, Zaryn Dentzel, Félix Ruiz, The Crowd Angel y Cube Investments-, entre otros. Y, en el verano de 2016, lideramos la tercera ronda de seis millones junto a Seaya Ventures y Entrée Capital, un fondo con sede en Tel Aviv. Con la posterior serie B de Rakuten y Cathay Innovation nuestra labor ejecutiva fue disminuyendo. Actualmente no estamos en el Consejo pero seguimos siendo socios minoritarios.