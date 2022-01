Avanza Food y Heinz se hacen fuertes en el reparto a domicilio

A comienzos del pasado mes de diciembre saltaba la sorpresa en el sector del delivery de nuestro país con el lanzamiento de The Burger House by Heinz, una iniciativa en la que el especialista en salsas unía fuerzas con el grupo de restauración multimarca Avanza Food, responsable en España de la gestión de enseñas de comida americana como Carl's Jr. o Tony Roma's. Esta joint venture nacía bajo el formato de marca virtual exclusivamente enfocada al consumo de comida a domicilio.

"Desde hace mucho tiempo mantenemos buena relación con Heinz ya que tenemos integrado todo su portfolio de salsas en nuestras enseñas de manera transversal. Además, hemos colaborado en varias ocasiones en lanzamientos de cobranding en nuestras marcas, explica Rosa Carvalho, responsable de Marketing de Avanza Food.

"Esta iniciativa surge como un paso más allá de dos equipos que buscan oportunidades de aportar valor y de acercarse más al público en esta nueva forma de consumir que es el delivery tras los fuertes cambios que hemos vividos en este último año a consecuencia de la pandemia", añade. Ese paso adelante cobró la forma de una marca virtual "para empaquetar la mejor experiencia posible, elaborada con ingredientes frescos, carne 100% Angus de calidad y las mejores salsas, para llevarla a casa del consumidor".

Esta sinergia fue posible gracias a la cultura de dos compañías caracterizadas por su espíritu innovador y su agilidad, explica Elisenda Picola, directora de Marketing de Heinz para Europa. "Esta forma de trabajar juntos está muy en línea con el contexto cultural de lo que nos demandan los consumidores. Los expertises de ambas compañías cuadran muy bien y por eso nos atrevemos además a ser los primeros en lanzar iniciativas conjuntas de este tipo".

El contexto de la pandemia

El contexto de la crisis sanitaria también tuvo un papel clave en el lanzamiento de The Burger House by Heinz, como reconoce su portavoz. "La pandemia ha reforzado la importancia de las pequeñas cosas que hasta su llegada no teníamos tan presentes, como disfrutar en familia una comida de calidad. Por otro lado, el Covid también ha puesto aún más de relieve que la alimentación es un pilar fundamental para la salud. Todas las marcas y productos que ofrecen calidad y confianza al consumidor son las que han salido reforzadas de esta pandemia".

Esta nueva realidad surgida de la crisis sanitaria también ha venido dotando de mayor relevancia a la innovación, ya que, como señala Picola, a pesar de las restricciones, el consumidor no quiere renunciar tampoco al sabor, a la tradición y a los momentos de indulgencia en función de cada circunstancia. "Ser capaces de innovar con esta versatilidad es lo que tratamos de hacer con The Burger House. Intentamos llevar a casa del cliente algo muy simple, pero muy importante a la vez, celebrar en familia una comida de calidad con dos marcas de confianza y de calidad".

A corto plazo, explica Rosa Carvalho, la nueva marca de delivery nace integrada dentro de las apps de los diferentes agregadores de comida a domicilio con los que colabora su compañía con la intención de añadir posteriormente de The Burger House al catálogo de su plataforma multimarca 'Avanza Food en casa' como piloto en Valladolid. "Nuestra red de restaurantes de diferentes marcas y dark kitchens nos da la posibilidad de tener una muy buena cobertura geográfica para la nueva marca y poder elaborar los platos y entregarlos rápidamente para que la experiencia en casa sea óptima". La idea del grupo de restauración es que la enseña acompañe su expansión geográfica de la mano de sus franquiciados para en un futuro adquirir entidad propia con una web de pedidos directos.

Un modelo a evolucionar

Esta iniciativa de Heinz en España, aunque existe un proyecto similar en Canadá, como modelo independiente es totalmente innovador. "No es un modelo rígido, sino un primer paso que damos con la idea de ir expandiendo el modelo en función del feedback que recibamos para mejorar de la mano del consumidor. Nos ayuda a ir evolucionando al permitirnos establecer conversaciones con el público, algo que también hemos aprendido en los últimos meses, la importancia de estar cerca del consumidor. Escuchar para reaccionar rápido, porque lo que es relevante hoy, quizás mañana cambie. Estos modelos nos permiten romper la barrera que nos separa del usuario", explica Elisenda Picola.

Esta misma capacidad de adaptación ha llevado a Avanza Food a incorporar en su adn un espíritu abierto a colaboraciones como esta y no descartar ninguna posibilidad. "Es un elemento más que refuerza nuestro atractivo como socio de confianza para nuevas marcas que quieran entrar en el mercado español", concluye Rosa Carvalho.