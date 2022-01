Collado (Fecic): "España ha pasado a Alemania y es ya el segundo exportador de carne de porcino del mundo"

El sector cárnico español se ha consolidado como una de las principales locomotoras de nuestra industria agroalimentaria. Gracias sobre todo al empuje de la industria del porcino, España se ha convertido en el segundo mayor exportador de carne de porcino de todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y por delante ya de países como Alemania. Josep Collado, secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), resalta que nuestro país crece con fuerza en Asia, especialmente en China donde ha alcanzado el liderazgo.

¿Qué opina del ataque del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas?

En España todas las explotaciones cumplen la ley y alcanzan los más elevados estándares de calidad y lo que no se puede es criminalizar la producción intensiva. El 90% de los cerdos del mundo se crían de forma intensiva y en España, salvo en la cornisa cantábrica o los Pirineos, sería imposible hacerlo de otra manera. Se aprovechan los cultivos de cereal para la alimentación animal, pero no hay pastos suficientes para una producción extensiva.

Y no se puede alimentar a todo el mundo con producción extensiva...

Ni con una ganadería extensiva ni con una ecológica, es absolutamente imposible. Y creo de todos modos que en las críticas hay un debate semántico porque posiblemente las granjas más grandes están mucho más preparadas que las pequeñas explotaciones y garanticen aún más el bienestar animal. Desde luego, por sus características, son más modernas y eficientes.

Pero las acusaciones que se han lanzado son muy graves...

La gravedad es que las haga un ministro. Son declaraciones demagógicas e improcedentes. No se puede criticar así a un sector que es el primer exportador de la industria agroalimentaria. Es algo que no había sucedido nunca. Pone en cuestión al sector, pero también a sus propios compañeros de Gobierno, como Agricultura o Sanidad, que son los que se encargan de establecer todos los controles sanitarios y veterinarios. Si cree que hay algún problema lo que tiene que hacer es convocar al sector y hablar con las interprofesionales, no salir fuera a decir esto.

Las granjas más grandes cumplen todos los estándares de calidad y bienestar animal

¿Qué importancia tiene el sector cárnico para España?

Es una industria que emplea de forma directa a 100.000 trabajadores, pero es que si sumamos todo el empleo indirecto, incluyendo el transporte o las tiendas, podemos estar hablando en su conjunto de un millón de personas. Se está registrando además un fuerte crecimiento de nuestras ventas al exterior, a doble dígito y hemos alcanzado ya una exportaciones por valor de 8.000 millones de euros. Hemos pasado a Alemania y somos el segundo exportador de carne del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, alcanzado el liderazgo en China.

¿Asia es estratégica?

Sí, hubo un punto de inflexión cuando Rusia cerró sus fronteras en 2014. En ese momento España se lanzó a crecer en el mercado asiático y además de liderazgo en China, tiene ahora una posición fuerte en Singapur, Vietnam, Japón o Filipinas.

¿Qué comunidades autónomas son las principales productoras?

Aragón ha crecido muchísimo en los últimos años, ya que está habiendo muchas inversiones. Ahora mismo representa junto a Cataluña el 50% aproximadamente de toda la producción española. Después, tienen también una industria potente comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o Andalucía.

¿Y en qué debe mejorar el sector?

Lo primero es que tenemos que ser responsables y eficientes y está claro que hay también deberes que debemos asumir, como mejorar la gestión de los residuos y el aprovechamiento energético de los purines. Además, hay que avanzar en el uso de proteínas distintas a la soja para evitar la deforestación en Brasil por el avance de los cultivos.

Garzón cuestiona la labor de los ministerios de Agricultura y Sanidad

¿Han sufrido un incremento de los costes muy alto en el último año?

Sí, los costes de producción han subido más de un 30% en el porcino debido, sobre todo, al incremento del precio de los cereales para la alimentación animal. Y en el vacuno es posible que ese porcentaje sea aún mayor. Y a todo ello hay que sumar además el aumento de los costes energéticos.

¿Y se puede trasladar ese incremento al consumidor?

Cuesta hacerlo. En los mercados internacionales es muy difícil porque no todos los países están en la misma situación. Estados Unidos, por ejemplo, es un gran productor de maíz y de soja y no tiene la misma dependencia energética que nosotros por lo que puede ser mucho más competitivo fuera. Pero es que además resulta muy complicado trasladar a la distribución también ese incremento de los costes.

¿Está disminuyendo el consumo de carne como defiende Garzón?

En los últimos años se está produciendo un descenso del consumo de manera paulatina, seguramente porque consumíamos demasiado. Pero la industria cárnica está sabiendo adaptarse y aprovechar las oportunidades. Han surgido productos de proteínas vegetales, elaboradoras e incluso otros formatos. Igualmente, se está reduciendo el uso de sal y grasa, con lo que nutricionalmente también se gana.