Just Eat y los sindicatos cierran el acuerdo para el primer convenio de repartidores tras la Ley Rider

La plataforma de comida a domicilio Just Eat, pionera del segmento y líder en nuestro país, ha llegado a un acuerdo con los dos principales sindicatos de nuestro país, UGT y CCOO, para regular las condiciones que marcarán las relaciones laborales de los repartidores de la empresa.

El texto será de aplicación en todo el territorio nacional, entrará en vigor el próximo enero y tiene la ambición de convertirse en el punto de partida para una futura negociación homogénea en el sector tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones el director general de la compañía, Patrick Bergareche.

Con la firma del acuerdo en la Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), se busca ir un paso más allá de la conocida como 'Ley Rider' en la regulación del futuro del trabajo en nuestro país, además de responder a las nuevas necesidades surgidas en el ámbito regulatorio por la digitalización, en especial en el sector de las plataformas digitales.

El texto apuesta por la erradicación de la imagen de precariedad en el sector del reparto de comida a domicilio y establece un salario digno para los trabajadores del reparto a domicilio, garantiza una jornada con desconexión digital, la no pérdida de poder adquisitivo y nuevas condiciones de seguridad y salud laboral. Asimismo, el acuerdo de convenio establece mecanismos de organización del trabajo compatibles con la elevada volatilidad y baja capacidad de predicción de volumen de actividad característicos en los negocios de las plataformas digitales.

Primer desarrollo de la 'Ley Rider'

El documento, que busca el equilibrio entre innovación y protección social, es también el primer acuerdo de convenio colectivo que desarrolla lo establecido en la 'Ley Rider' en materia de derechos de información de los trabajadores en relación con la utilización de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.

En palabras de Patrik Bergareche: "Just Eat siempre ha apostado por la laboralidad del repartidor como marca nuestro ordenamiento jurídico. Un nivel de afiliación alto con los repartidores es además una de las claves para garantizar la excelencia en el desempeño de nuestra actividad. Este convenio refuerza dicha apuesta y va un paso más allá. Como líderes del sector, aspiramos a que este convenio colectivo sea el precedente de un futuro convenio sectorial".

Por su lado, Álvaro Vicioso Alfaro, secretario de Acción Sindical y Comunicación de la FeSMC-UGT: "Para UGT este es solo el principio, y es un buen comienzo, para hacer de este sector de actividad un ámbito en el que se concilien los intereses de todos y todas. Hemos conseguido extirpar la precariedad que existía, tanto en condiciones como en salarios, y definir los cimientos de una arquitectura de derechos y deberes sobre la que habrá que seguir construyendo. En UGT creemos en las empresas que quieren hacer las cosas bien y, en este sentido, siempre contarán con nuestro diálogo y buena fe".

Chema Martínez, secretario general de CC OO Servicios, ha recalcado que: "Este acuerdo va a ser un referente a nivel nacional y uno de los primeros en Europa: En el caso de España, es el primer acuerdo que se enmarca dentro de la recién aprobada 'Ley Rider' y, por lo tanto, se convierte en el texto de referencia en nuestro país para organizar la actividad de las y los trabajadores de plataformas digitales de reparto. Este acuerdo viene a demostrar que la búsqueda de rentabilidad es compatible con el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores'".

Además, Juana Olmeda, secretaria general de FSC-CCOO, destaca: "En el acuerdo con Just Eat se viene a demostrar que la voluntad real y leal de regulación mediante negociación colectiva, permite la misma en condiciones dignas. Hoy se demuestra que la regulación laboral de las nuevas realidades es posible, respetando las referencias sectoriales existentes, y tratando la especificidad sin demérito de los derechos de las personas trabajadoras'".

A la espera de Bruselas

Just Eat, CC OO y UGT han presentado este acuerdo una semana después de que la Comisión Europea anunciara su propuesta de Directiva para regular el trabajo en plataformas, convirtiéndose en un texto pionero a nivel europeo. En este mismo sentido, Just Eat Takeaway.com, empresa matriz de Just Eat España, ya ha firmado convenios colectivos similares, por ejemplo, en Dinamarca o en Italia.

Just Eat aplica el modelo de contratación de repartidores por cuenta ajena como compañía global en más de 200 ciudades de Europa Continental y en España está en fase de desarrollo en la actualidad. Just Eat Takeaway.com emplea a sus personas repartidoras en el negocio logístico desde 2016 y ya tenía previsto desplegarlo en España mucho antes de la entrada en vigor de la 'Ley Rider'.