La mitad de los consumidores españoles devuelven sus compras 'online'

Un 46% de los consumidores españoles devuelven los productos que han comprado de manera 'online', según un estudio elaborado por la plataforma logística Sendcloud. De este forma, se espera una avalancha de devoluciones tras el Black Friday y las Navidades. La razón más alegada es que "el producto no cumple con las expectativas".

Según el informe, publicado por TechBuddy, empresa europea que ofrece asistencia técnica y a domicilio, las razones suelen variar entre que el producto no cumple con las expectativas, que aprovecharon el descuento para probar un producto, o hasta la desinformación que existe sobre la utilización y configuración de los dispositivos.

En este sentido, las grandes cadenas como Amazon, Fnac o El Corte Inglés, después del Black Friday tienden a extender su política de devolución hasta enero en los dispositivos tecnológicos.

"Se realiza de esta manera pensando en que las compras realizadas suelen ser para Navidad o Reyes. Esto le permite al consumidor realizar una configuración inicial del producto que le permitirá determinar si desea continuar o devolverlo, por lo que es muy importante disminuir la desinformación sobre el uso de los dispositivos tecnológicos", señalan desde TechBuddy, la empresa que lleva operando en España más de tres años, que ha ayudado a más de 20.000 españolas a tener un hogar conectado y cuyo canal de venta online se encuentra disponible para servir de apoyo a todos aquellos que buscan 'educarse' sobre los dispositivos tecnológicos que han adquirido.

Medioambiente

En TeecBuddy refieren que las ventas que se realizan de manera online han demostrado ser menos sostenibles que si las realizamos directamente en la tienda.

No tener la opción de agrupar pedidos, así como la necesidad de empaquetar y embalar con envases de cartón o plástico, la posibilidad de devolución o que el paquete no sea entregado en un solo viaje, y el no saber dónde irán esos dispositivos una vez sean devueltos, son algunas de las razones que neutralizan el único desplazamiento personal en transporte a los centros comerciales o tiendas a recoger el paquete por parte del consumidor. Algo que afecta seriamente al medio ambiente y que duramente el Black Friday ve multiplicado su impacto.

Cabe destacar que durante el Black Friday de 2020, las empresas de transporte distribuyeron 50 millones de paquetes antes de Navidad, de los cuáles el 25% se devuelven según cifras de Greenpeace. Estas cifras hacen necesario una reflexión sobre el gran impacto de este día sobre el medio ambiente.

Es por ello por lo que desde TechBuddy aseguran que "es necesario buscar ayuda para la instalación de los dispositivos con el fin de evitar que el producto sea devuelto por no saber el funcionamiento".