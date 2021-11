Las cadenas suponen ya el 31% de la facturación hostelera y de momento no suben sus precios

El paso de los meses de este 2021 están confirmando la recuperación y la fortaleza de las cadenas de restauración organizada en España a pesar de los efectos de la pandemia. Así, hasta el mes de septiembre, el segmento de las marcas ha aumentado sus ingresos y su peso en el sector hostelero donde su cuota de mercado ya representa el 31%, el doble que hace 10 años, según datos del IV Anuario de la Restauración de Marca en España, presentado por Marcas de Restauración, The NPD Group y KPMG en España.

No obstante, las perspectivas de crecimiento en los próximos años son todavía muy buenas si comparamos los datos españoles con los de otros mercados europeos como Francia o Reino Unido, donde la restauración de marca representa el 59% y el 68% del mercado, respectivamente.

Esta fortaleza y capacidad de recuperación permiten, de momento, a las empresas asociadas a Marcas de Restauración repercutir sobre sus propios márgenes sin trasladarlos al cliente el incremento de los costes de explotación por la subida de precios de las materias primas, la energía y el transporte, según indica su presidente, Carlos Pérez Tenorio.

El responsable de la asociación destaca además que prácticamente la totalidad de las empresas de restauración organizada ya crecen en paralelo al 2019, un año antes de la llegada de la pandemia y en el que se registraron registros históricos. Así, "sobre un universo aproximado de 16.000 locales, en 2021 creceremos un 1% neto en número de establecimientos operativos, después de restar los que han cerrado".

En cuanto a las ventas del sector del foodservice español (todos los canales de venta de comida preparada), los datos de NPD a cierre de septiembre las situaron en 7.320 millones de euros, casi un 26% por debajo de lo registrado en 2019. Las previsiones de la consultora dibujan un cierre de 2021 con entre un 19% y un 23% menos de ingresos que el año previo a la pandemia, en función de la evolución de contagios. El anuario destaca también el peso de los establecimientos de servicio rápido dentro del canal de foodservice, ya que representan hoy el 41,5% de la cuota de mercado de la restauración comercial, que concentra el 82,5% del total.

La cifra de negocio refleja el mal comienzo de año a consecuencia d la crisis sanitaria y una recuperación que comenzó en marzo a partir de la Semana Santa y que se confirmó con el verano y el final de las restricciones, periodo en el que el mercado recuperó más del 80% del negocio prepandemia, porcentaje que se elevó hasta el 88% ya en septiembre.

Perspectivas para 2022

"Las perspectivas son buenas para 2022. Hoy ya hay segmentos que han llegado a sus ventas prepandemia, y las expectativas son seguir recuperando progresivamente las ventas y ocasiones perdidas durante esta crisis sanitaria en los próximos meses", ha subrayado Edurne Uranga, directora de Foodservice de NPD en España. En este sentido, la firma baraja dos escenarios en función de la evolución de la pandemia en 2022. El positivo prevé un año de completa recuperación para el mercado respecto a 2019 y un crecimiento del 0,7%. El negativo, con posibles nuevas olas de contagios, prevé un cierre de año un 16% por debajo de 2019.

Estas previsiones se ven reforzadas por un estudio realizado por KMPG entre los directivos de las empresas asociadas a Marcas de Restauración (71% del sector organizado) y que revela que el 100% de las cadenas prevén crecer el año que viene, la mayor parte (80%) con incrementos de doble dígito y el 53% ya a niveles previos a la pandemia.

En este panorama, las inversiones de las cadenas se dirigirán principalmente a la expansión de locales (84%) y a la ampliación de plantilla (95%). Asimismo, la digitalización recibirá un fuerte impulso inversor (79%) con aplicación en como la captación de clientes vía marketing digital (68%), la mejora de la productividad en las operaciones (47%) y de procesos administrativos (42%) y el desarrollo de programas de fidelización (42%), según aclara Enrique Porta, responsable de Consumo y Distribución de KPMG en España.

Escenarios de consumo

A pesar del final de las restricciones a la hostelería, los resultados del Anuario, demuestran que los operadores de restauración organizada creen que los cambios coyunturales en los hábitos de consumo de sus clientes han llegado para quedarse. Así, prevén que la comida a domicilio (delivery y take away), representará un 20% de su negocio en 2022, casi duplicando los registros previos a la pandemia (12%). Sin embargo, las cadenas esperan que el consumo en los locales siga suponiendo un 80% de su facturación, con un crecimiento de la cuota de las terrazas (19% del negocio en 2022 vs. 16% precrisis) en detrimento de la sala (61% vs. 72%).