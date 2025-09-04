La OCU investiga un posible fraude con el peso de los huevos de gallina XL: esto es lo que dice su estudio

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sido desde su fundación en 1975 una de las defensoras de los derechos de los consumidores. Es frecuente que realicen estudios sobre determinados productos que no cumplen con los estándares, como las bolsas de patatas en España.

En esta ocasión se han centrado en quejas por posible fraude con el peso de los huevos de gallina XL al no cumplir con los mínimos establecidos para este tamaño: 73 gramos. "En el año 2024 recibimos una queja de un fabricante de huevos", comienza el texto de la organización.

El estudio

Por ello comenzaron un estudio para desmentir o confirmar esta práctica. En los meses de invierno realizaron un análisis de 122 huevos XL, de los que 4 unidades no cumplían con el peso requerido, "con un 3% no se puede decir que haya incumplimiento" detallan.

Sin embargo, sí que había un problema en el proceso y es que es en primavera, cuando las gallinas ponedoras son más jóvenes, es cuando se ponen los huevos más pequeños. Con ello en mente realizaron una segunda investigación en el mes de junio.

En primavera

El fabricante detalló que el problema principal estaba en las provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Se adquirieron un total de 212 huevos de 14 establecimientos distintos para hacer la comparativa.

Se hizo uso de una báscula de precisión y se pesaron dos veces: el día siguiente a la compra y cuando llegó su fecha de consumo preferente. En todo momento estuvieron guardados en frigorífico y el resultado fue que solo 5 no cumplían los criterios.

Desde la organización se explica que el peso de los huevos no es estático y con el tiempo pierden peso debido a que el agua y los gases se evaporan a través de su cáscara porosa. A esto se lo conoce como merma y puede ser significativo si la conservación se hace con altas temperaturas o con mucha humedad.

Resultado

Las normativas comerciales, para evitar problemas con la merma, presentan ciertos márgenes: "Un lote de huevos puede contener un pequeño porcentaje de huevos de categorías de peso diferentes a la indicada".

Lo que reveló la investigación fue que solo el 2% no cumple con los criterios, cosa por la que "no se puede decir que haya incumplimiento".