Los problemas de Nestlé no terminan en la aventura de su CEO con una empleada: el deterioro de los beneficios y la falta de liderazgo lastran a la firma

El imperio alimentario más grande del mundo acaba de sufrir un nuevo revés cuyas consecuencias son inciertas. En la tarde de este lunes, Nestlé comunicó el despido fulminante de su consejero delegado, Laurent Frexie, por un presunto caso de romance en la oficina. Una investigación interna de la compañía reveló que Frexie mantenía una relación con una subordinada, vínculo que contraviene el código de conducta de Nestlé y por lo que Frexie lo ocultó. El resultado es el cese del CEO de la mayor compañía de Suiza y su sustitución por Philip Navratil, quien había sido jefe hasta ahora de Nespresso. Además del escándalo público, la salida de Frexie ahonda en la crisis de liderazgo que sufre la compañía y la incertidumbre ante el retroceso de los beneficios de la firma en los últimos años.

Se desconocen más detalles del suceso, pero el desconcierto provocó el desplome de Nestlé nada más abrir la bolsa este martes. Las acciones cayeron hasta un 3%, nivel que ha ido corrigiendo progresivamente la firma mientras los inversores parecen digerir la noticia y recuperar la confianza en la dueña de Nescafé. No obstante, todavía mantiene el rojo en la bolsa zuriquesa.

Un kit kat corporativo

Aunque a nivel externo la crisis parece haberse quedado en un simple kit kat, dentro de la compañía persisten grandes dudas que tendrá que capitanear a partir de abril Pablo Isla como presidente de la firma. El directivo español desembarcó en el consejo de administración de la compañía helvética en 2018, aunque hasta el año pasado no asumió un peso preponderante. Isla, cuyo liderazgo exitoso en Inditex primero como CEO (2005-2011) y luego como presidente ejecutivo (2011-2022), anticipaba una diarquía estratégica con Frexie, deberá entenderse con Navratil en el nuevo consejo de administración que se abre.

Las turbulencias se extienden ante el liderazgo en Nestlé. Frexie fue nombrado consejero delegado el 1 de septiembre de 2024 para sustituir a Mark Schneider tras ser destituido sorpresivamente por sus flojos resultados durante los ocho años de su mandato. La crisis inflacionista que azotó a Occidente en los últimos años había deteriorado las cuentas de Nestlé de los últimos ejercicios. El año pasado, los beneficios netos retrocedieron un 3% hasta los 11.500 millones de euros. Año a año, las ventas han ido bajando y, aunque el futuro de la empresa está asegurado de momento, sus estados financieros empiezan a poner nerviosos a los inversores. Durante los 12 meses liderados por Frexie, las acciones de Nestlé han caído un 17% en una crónica bursátil que aumenta la presión sobre sus directivos.

Schneider condujo a la empresa a nuevos enfoques que no acabaron de cuajar, como el lanzamiento de suplementos médicos. La llegada de Frexie, un histórico que había levantado las ventas de Nestlé en los principales mercados europeos, fue visto como una vuelta de tuerca a lo clásico y conocido. En una entrevista en el Financial Times en mayo, el jefe de Nestlé enterró todo el legado de Schneider y trató de enderezar la compañía con una apuesta por el marketing y la reducción de adquisiciones.

Tampoco ese enfoque ha funcionado. Durante el primer semestre de este año, los beneficios netos de Nestlé han caído un 10% hasta los 5.000 millones de francos (5.300 millones de euros). Las ventas han retrocedido un 2% y el margen operativo cerró en el 15,4%, un punto porcentual menor que en el primer semestre de 2024, comandado por Schneider.

Una investigación orquestada por Isla

En el comunicado que publicó la compañía por el despido de Frexie, Nestlé declaró que la investigación fue supervisada por el actual presidente, Paul Buckle, y encabezada por el director de la comisión de nombramientos del consejo de administración, Pablo Isla, que sustituirá a Buckle en poco más de seis meses. "Esta era una decisión necesaria", aseguró Bulcke en el comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio".

Frexie no es el primer consejero delegado implicado en el gran consumo en escándalos amorosos. Como recuerda Bloomberg, los ceses de Steve Easterbrook en McDonald's y Ashley Buchanan en Kohl's han revuelto a la alta dirección minorista en los últimos años. Navratil, como nuevo consejero delegado e histórico de la división de café de Nestlé, tendrá que reconstruir la confianza en un sector muy expuesto a la guerra comercial y la confianza de consumidores y accionistas.