El gran reto demográfico de la industria alimentaria: la mitad de los trabajadores tiene más de 45 años

El empleo en la Industria de alimentación y bebidas se enfrenta a un desafío demográfico: el relevo generacional. La plantilla envejece y, desde finales de 2023, el grupo de trabajadores de 45 a 54 años ha superado en número al de 35 a 44. Y no solo eso porque los mayores de 54 continúan, además, ganando peso. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de Alimentación y Bebidas, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad.

El análisis, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social, muestra que en el segundo trimestre de 2025 más de la mitad de los ocupados, el 54% en concreto, tiene entre 35 y 54 años. En cambio, los menores de 34 apenas suponen uno de cada cinco empleos. En las empresas alimentarias, en concreto, la situación es más evidente y los mayores de 45 años concentran ya el 49 % del empleo.

La firma advierte de que a este reto demográfico se suma el estancamiento del empleo en el sector, que registró un ligero retroceso interanual del 0,4% en el segundo trimestre de 2025. De momento, la industria de alimentación y bebidas se mantiene como uno de los grandes motores del empleo industrial en España, con más de 552.000 trabajadores en activo. A pesar de la ligera caída, este sector aporta el 2,5% del empleo total del país y el 21,3% de toda la Industria manufacturera.

Por lo que respecta a los datos de ocupación por segmentos del sector, la industria de la alimentación reúne al 88% de los empleados (483.243 personas), correspondiente el 12% restante a los fabricantes de bebidas, con 68.796 ocupados.

En cuanto al número de empresas, este ha disminuido durante el segundo trimestre de 2025 tanto en alimentación como en bebidas, con pérdidas interanuales del 1,2% y 1,9%, respectivamente. El tamaño medio de las empresas se ha mantenido constante en los últimos trimestres en fabricación de bebidas, mientras que crece ligeramente en la industria de la alimentación.