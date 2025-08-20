LetterOne ve la luz al final del túnel: revaloriza por primera vez desde 2021 su participación del 77,7% en la cadena Dia

LetterOne aumenta por primera vez desde 2021 el valor en libros de su 77,7% en el capital de Dia. Según refleja en su último informe anual el fondo luxemburgués, la participación al cierre del último ejercicio tiene un valor de 715 millones de euros, lo que supone una revalorización del 17,2% respecto a los 610 millones a los que estaba registrada el año anterior.

El paquete de LetterOne en Dia había aumentado previamente de valor en dos ocasiones, pero no por la subida del valor en bolsa, sino porque se había producido un incremento del número de acciones. La primera fue en 2019 cuando la firma lanzó una OPA sobre la compañía y pasó de controlar el 29% al 69,7% de los títulos. Y la segunda en 2021, cuando tras una ampliación de capital, incremento ese porcentaje hasta el 77,7% actual. La buena marcha, entre otras empresas de Dia, ha permitido a LetterOne dejar atrás las pérdidas de 512 millones registradas en 2023 y ganar 1.413 millones en 2024.

Revalorización del 65%

Y todo indica, además, que la situación este año será aún mejor porque el grupo de supermercados, cotizado en la bolsa española, acumula una revalorización superior al 65% en lo que va de año tras ejercicios con muchos problemas financieros, que le han obligado a vender negocios y salir de Portugal y Brasil. La buena marcha del negocio en España tras culminar el proceso de transformación de la compañía en ha reportado a Dia unas ganancias de 37,8 millones de euros en el primer semestre del año, muy lejos de las pérdidas de 94 millones de 2024. El grupo de distribución alimentaria ha registrado en los seis primeros meses del año unas ventas brutas bajo enseña de 3.471 millones de euros, un 5% por encima de los logrados en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el ebitda ajustado a nivel consolidado se incrementó un 4%, hasta alcanzar los 133 millones de euros, manteniendo el margen sobre ventas netas en 4,7%. Además, la compañía ha logrado reducir en 43 millones su deuda neta hasta situarla en 199 millones de euros.

El plan estratégico

El consejero delegado del grupo, Martín Tolcachir, explicó tras la presentación de los resultados el pasado mes de julio que "nuestro Plan Estratégico a cinco años avanza según lo previsto y en el primer semestre del año, el negocio en España mantiene un crecimiento robusto, rentable y sostenido por el volumen, superior al mercado y consolidando un alto margen operativo y fuerte generación de caja". En Argentina, el otro país en el que está presente la compañía, el negocio, según dijo, "muestra resiliencia y se está preparando para capitalizar la esperada recuperación gradual del consumo alimentario, con una gestión prudente de costes y disciplina financiera". La buena marcha de Dia en España ha animado ahora a LetterOne a estudiar nuevas adquisiciones en el país, según admite en su carta a los accionistas el consejero delegado del fondo luxemburgués, Jonathan Muir.