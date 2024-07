Las hamburguesas que no son hamburguesas: Beyond Meat toca fondo sin haber despegado

Las hamburguesas de carne vegetal no terminan de convencer a los consumidores, ni a los grandes establecimientos de comida. Beyond Meat, una de las empresas más conocidas en Estados Unidos en este nicho alimentario, tiene unos volúmenes de venta muy reducidos. Entre filetes de pollo, salchichas o carne picada 'falsa', no llega a vender ni 20.000 unidades al trimestre. Las cifras dan una idea de la débil acogida de estos productos y hay quienes se plantean si este mercado ha tocado techo sin ni siquiera haber despegado.

La firma de El Segundo, Los Ángeles, ha perdido un tercio de su valor en bolsa este año y la sangría asciende al 97,5% desde sus máximos, hace cinco años. Beyond Meat está intentando reforzar su negocio antes de que sea demasiado tarde, ya que su liquidez es baja y su deuda alta. Para ello, necesita el apoyo de los bonistas, con los que está intentando sacar adelante un plan de reestructuración, según The Wall Street Journal.

Su deuda es de 1.100 millones de dólares y su efectivo es de 173 millones, según sus últimos resultados. La compañía encadena pérdidas desde 2019. De hecho, desde ese año sus números rojos se han multiplicado por 27, hasta los 338 millones actuales. "Estamos viendo cómo reforzar nuestro balance", decía el consejero delegado, Ethan Brown, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre.

La compañía está trabajando en una solución, aunque los analistas no están seguros de que el plan vaya a funcionar. Una de sus bazas es Beyond IV, la última versión de la hamburguesa vegetal, con una receta mejorada. Es decir, más proteína y menos grasa saturada. "Salvo que los productos Beyond IV tengan un sabor diferenciado respecto a las versiones anteriores, no estamos seguros de que vayan a ser el revulsivo que la empresa espera", apunta en un informe JP Morgan. La firma explica que el sabor es clave en la alimentación, ya que es lo que determina las decisiones de compra, por encima de si un producto es saludable.

"Beyond IV puede ser insuficiente para relanzar las ventas", coincide un análisis de Mizhuo Securities. La razón es la misma y es que el sabor prima sobre la calidad del producto, por lo que haber mejorado la hamburguesa no tiene por qué traducirse en un aumento de las ventas. Aunque la marca vende a través de establecimientos y supermercados, el acuerdo que tenía con McDonald's para ofertar una hamburguesa de origen vegetal ha terminado, ya que no ha convencido a los consumidores. En el caso de Burguer King, la cadena también ha dejado de ofrecer los productos de Impossible Foods, competidora en carne vegetal.

La situación de Impossible Foods no es muy distinta que la de Beyond Meat. La también afincada en California está trabajando para levantar capital, ya sea con una ampliación, una salida a bolsa o una venta, según explicaba su consejero delegado, Peter McGuinness, en una entrevista con Reuters. La compañía, que es privada, ha levantado 2.000 millones en financiación desde su fundación en 2011. Pero la última ronda tuvo lugar hace casi dos años, por lo que encadena casi dos años sin recibir apoyo inversor, según datos de PitchBook.

"Reforzar el balance tiene que ser la principal prioridad este año, ya que el efectivo sigue disminuyendo y todavía tiene que cerrar nueva financiación", continúa el informe de JP Morgan sobre Beyond Meat.

Una hamburguesa de Beyond Meat. Foto: Bloomberg.

Aunque la carne de origen vegetal nunca ha llegado a asentarse como hábito de consumo, la pandemia sí favoreció esta alternativa. Sin embargo, otra de las dificultades con las que han topado estas compañías ha sido la inflación, que no ha beneficiado las ventas. La relación calidad precio no es mejor que la de la carne tradicional.

Pese a ello, otra de las estrategias en las que confía Beyond Meat es en incrementar el precio en Beyond IV. Los analistas tampoco creen que esa sea la solución, ya que si los volúmenes de ventas siguen siendo moderados, no será suficiente para apuntalar los ingresos. Además, las ventas minoristas fuera de EEUU tampoco atraviesan su mejor momento, por lo que intentar reforzarse en el mercado internacional tampoco va a ser sencillo. "La debilidad macroeconómica en mercados clave, como Reino Unido o Canadá, pone presión sobre las ventas internacionales", apunta JP Morgan.

Los expertos de Barclays también ven como debilidad las ventas internacionales y los escasos volúmenes. "Seguimos viendo más adversidades que vientos de cola", resumen.

Lo que está claro es que estas compañías están teniendo dificultades para lograr la rentabilidad. Es posible que la demanda aumente en un futuro y Beyond Meat e Impossible Foods se beneficien de su recorrido y experiencia. Sin embargo, ahora dependen del apoyo de los inversores y de su voluntad de seguir dando oxígeno financiero mientras siga sin haber suficiente apetito de carne vegetal.