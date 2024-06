Just Eat acuerda un servicio de entregas gratuitas para los clientes de Amazon Prime

La plataforma de envíos a domicilio Just Eat y Amazon Prime han llegado a un acuerdo por el que los clientes del servicio de entretenimiento del gigante del comercio electrónico podrán recibir en casa sus platos favoritos de forma gratuita en pedidos a partir de 15 euros.

A través de esta colaboración, los clientes de Prime tendrán acceso anticipado a la opción de entrega gratuita Plus, un nuevo programa de fidelización que lanzará próximamente Just Eat y que ofrecerá gran variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados.

Al vincular sus cuentas Just Eat y Prime, los clientes podrán disfrutar de entregas gratuitas ilimitadas de Plus al realizar pedidos en sus restaurantes locales favoritos, sin coste adicional, si bien, se seguirán aplicando cargos adicionales aparte de la tarifa de entrega, como la tarifa de servicio, según aclaran desde Just Eat España.

Según explica el director general de la firma de delivery en España, Íñigo Barea: "Estamos muy contentos de asociarnos con Amazon para que los clientes Prime puedan disfrutar a partir de ahora de sus platos favoritos con entregas gratuitas ilimitadas en decenas de miles de restaurantes en toda España. Se trata de una oportunidad fantástica para potenciar aún más la comodidad diaria de los usuarios, al tiempo que impulsamos la fidelidad y facilitamos la accesibilidad de los clientes. Y lo que es más importante, la asociación apoyará aún más el crecimiento de nuestros establecimientos colaboradores, abriendo sus puertas a los clientes de Amazon Prime".

Este nuevo acuerdo del Just Eat forma parte de la estrategia de diversificación de negocio de la plataforma de reparto a domicilio pionera en nuestro país y que en los últimos años ha sumado a sus servicios desde envíos de pedidos de cadenas de supermercados como Dia o Carrefour a pequeños negocios de alimentación pasando por mercados de abastos, los productos de Pascual o productos de parafarmacia gracias a su acuerdo con Luda Partners.