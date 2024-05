R. Álvarez (Dia): "Vamos a mantener el equilibrio al 50% entre marca propia y de fabricante"

La transformación de los supermercados del Grupo Dia en España ha culminado tras cuatro años en los que sus tiendas han logrado un aumento de la venta media por local del 50% gracias a un modelo de negocio que mantiene un equilibrio único en la distribución nacional en su surtido de marca propia y del fabricante.

Según el consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, la presión de la competencia y de la inflación, no variará en el futuro esta estrategia de la compañía. "Creemos al 100% en la marca del fabricante y no vamos a ir más allá. Creo que somos el único distribuidor que apuesta por esta propuesta de valor de justo equilibrio al 50% entre marcas propias y del fabricante", ha asegurado el directivo.

Tras recordar que, en cuatro años de proceso de transformación de una empresa en pérdidas, Álvarez ha recalcado que Dia España logró en 2023 un beneficio neto de 122 millones como resultado de una estrategia basada en un modelo único de tiendas de proximidad, de en torno a 500 metros cuadrados, con el mejor surtido propio y de fabricante, y una experiencia de compra ágil basada en el incremento del peso de la omnicanalidad.

En este sentido, el consejero delegado de la cadena ha avanzado que, en los últimos 4 años, el peso de la compra online ha pasado del 1,4% al 4% gracias al esfuerzo realizado en fidelización de cliente a través de Club Dia y unas promociones que cada día irán siendo más personalizadas gracias a la aplicación de inteligencia artificial.

La simplificación de la cartera de modelos de supermercado, con la eliminación o venta de formatos, también ha sido clave, según Álvarez, para lograr volver a los beneficios. Así, tras la transformación del 86% de las tiendas de Dia, el directivo ha avanzado que el proceso se culminará entre este año y el siguiente. Esta remodelación de los espacios irá acompañada de un crecimiento orgánico con la apertura de unas 10 tiendas en las que la cadena invertirá entre 8 o 10 millones de euros.

En este punto, Álvarez ha recordado que tras la venta el año pasado de 233 tiendas de su modelo Plaza a Alcampo, el grupo perdió el equivalente a un 0,7% de su cuota de mercado hasta situarse en 2024 en el 4,7%, aunque "en superficie comparable, llevamos aproximadamente 36 meses consecutivos ganando cuota".

Para mantener este crecimiento, el directivo ha asegurado que mantendrán su foco en ganar peso explotando su fortaleza en proximidad para complementar esas pequeñas compras semanales repartidas en varias visitas, con nuevos actos a través del canal online o el servicio a domicilio. Asimismo, Álvarez ha asegurado que su crecimiento orgánico en el futuro, tras haber abierto 100 locales en 4 años, se basará en el modelo de franquicia que en la actualidad suponen un millar entre sus 2.300 tiendas en España.

En cuanto a su política de promociones y contención de precios en apoyo a las familias, el directivo ha recordado que en el primer trimestre del año han registrado un aumento del 6,2% tanto en las ventas like for like como en volumen, "lo que implica que nuestra cesta media ha tenido una inflación de 0% frente al 3% registrado a nivel nacional".