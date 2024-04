El cava extremeño, un negocio cada vez más rentable por la sequía en Cataluña

La sequía extrema que está viviendo Cataluña ha dejado a sus bodegas sin vino base suficiente para elaborar cava, un sector con un gran peso e importancia en la economía catalana. Bodegas como Freixenet, un buque insignia en la elaboración y comercialización de esta bebida, ha presentado un ERE para 600 personas ante la situación de sequía que ha mermado más de un 30% su producción.

Frente a esta situación, Extremadura se ha convertido en la aliada de las bodegas catalanas: lleva 2 años vendiendo vino base para que el sector catalán pueda cumplir con las necesidades de su mercado y en 2024, más de 15 millones de litros de vino base extremeño será embotellado y comercializado desde Cataluña, todo ello bajo el marco de la Denominación de Origen Cava.

Pero la historia siempre se repite, y la materia prima sigue transformándose y comercializándose en gran parte desde otras regiones. Por ello, en esta campaña los agricultores extremeños tendrán un importante impacto económico en las ventas de sus uvas, que siempre han sido las que peor se han pagado, pero este año verán incrementado su precio.

Para Extremadura surge ahora una oportunidad histórica que tiene que aprovechar: producir, transformar y comercializar más cava para acceder a los mercados que hasta ahora estaban reservados para Cataluña.

Y con esta idea nace una nueva bodega, Viticava, que se instalará en la antigua cooperativa San Marcos de Almendralejo. Uno de sus promotores, Antonio Ortiz, ha valorado la importancia y el apoyo para que los agricultores extremeños se integren en el proyecto, que aglutina a 250 cavistas.

Este plan nace bajo el amparo de Caja Almendralejo, por lo que los agricultores que se integren en él no tendrán que aportar ningún tipo de financiación. Según Ortiz, ya tienen el proyecto técnico y económico y será una realidad en 7 meses, y aunque como afirma, la campaña de este año será inviable, para la próxima ya estarán elaborando vino base, aunque no descartan "hacer cava embotellado" porque el "valor añadido de la botella es lo máximo a lo podemos aspirar", destacó.

Este proyecto contará con una inversión de dos millones de euros y podría crear más de 60 empleos directos e indirectos. Tendrá con una capacidad de nueve millones de kilos de uvas, pero recuerda que el municipio tiene una producción de 18 ó 20 millones de kilos, por lo que intentarán acceder "a la mitad de la producción" de los cavistas "que ahora se transforman en las empresas particulares", así los agricultores podrán participar en un proyecto donde puedan obtener precios justos.

Piden ampliar la superficie autorizada para plantaciones

Los cavistas se encuentran ante una situación compleja, porque quien tiene la autorización para las plantaciones no produce lo suficiente por la sequía, y en una zona como Almendralejo, que ya está enviado vino base a otras regiones, no puede ampliar sus plantaciones de viñedo. En estos momentos "la llave" la tienen los agricultores, pero afirma que "estamos atados de pies y mano" en esta situación, porque "Cataluña tiene el 85% de la superficie autorizada para la plantación de viñedo para cava y Almendralejo está limitado a 1.700 hectáreas".

Por ello Antonio Ortiz ha pedido que frente a "la merma de producción" en Cataluña, "tanto el Ministerio como la DO Cava deben replantearse las limitaciones y ampliar las hectáreas de plantación de Extremadura, porque en estos momentos, esta región no puede crecer y hacer frente al aumento de la demanda creciente de cava a nivel europeo".

Vender más vino base o embotellar más

El sector del cava extremeño tiene por delante un momento histórico, puede apostar por seguir haciendo vino base o por embotellar más y obtener todo el valor añadido del producto. En Extremadura se producen 20 millones de litros de cava, y las bodegas extremeñas inscritas en la DO sólo embotellan 6 millones de litros, por lo que están enviando a otras zonas, sobre todo a Cataluña "15 millones de litros de vino base" en cada campaña.

Según Antonio Ortiz, "las empresas cavistas de Almendralejo son particulares y no engloban a los agricultores", por ello su "negocio" lo han repartido entre los 6 millones de botellas y el vino base para vender fuera.

Destacó que Extremadura lleva "40 años haciendo cava" y si hubieran apostado desde el principio por embotellar "no tendríamos esta situación", por lo que ahora aspiran a "aprovechar esta coyuntura" para entrar en los mercados donde Cataluña no puede hacer frente a la demanda y hacer del cava extremeño un "sector fuerte".

El cava, gran peso en Cataluña

Este sector tiene mucho peso en Cataluña, sólo Freixanet factura 1.230 millones de euros al año, y otras como Codorniu tienen una facturación de 227 millones de euros. Ortiz no cree "que Extremadura llegue a competir" con estas cifras, pero sí debe "aprovechar el momento para tener nuestro mercado".

Este año, como medida excepcional ante la sequía en Cataluña, la DO Cava ha autorizado aumentar la producción de 12.000 a 15.000 kilos por hectáreas para suplir la carencia de Cataluña, una medida donde además ha reservado un porcentaje de vinificación de las plantaciones para uva de cava, medidas que han sido excepciones "pero que no es suficiente" afirma Ortiz.

Extremadura, región de viñedos

La limitación de plantación de uva dentro de la DO Cava ha sido un lastre en una región tradicionalmente vitivinícola, muchas bodegas elaboran vinos espumosos pero no han podido entrar en la Denominación Cava.

Al sur de la provincia de Badajoz está la comarca de Matanegra, muy apreciada por sus vinos, y algunas bodegas como Romero o Viña Puebla decidieron apostar por el sello de vinos espumosos, eso sí, no pueden venderlo como cava porque no están dentro de la Denominación de Origen.

Fernando Toribio, gerente de Viña Puebla afirma que la limitación de plantaciones está afectando a la Denominación de Origen que no tiene vino base suficiente en Cataluña, por lo que se deberían ampliar las limitaciones para que no sólo en Almendralejo, sino que en todas las zonas vitivinícolas de la región pudieran acogerse a la DO Cava.