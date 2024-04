Delivery Hero rebaja el valor de Glovo en 508 millones en plena oleada de multas y se hunde en pérdidas

El grupo alemán Delivery Hero, propietario de Glovo, ha registrado un deterioro en las cuentas de la empresa española de reparto a domicilio de 508 millones de euros ante la oleada de multas por el empleo de falsos autónomos. La multinacional registró pérdidas en 2023 por un importe de 2.305 millones, frente a los 2.975 millones de 2022. La facturación creció un 13,5%, hasta 10.500 millones.

Delivery Hero ha anunciado no obstante en la presentación de los resultados del último trimestre que Glovo entrará en beneficios operativos por primera vez desde su constitución hace ya una década. Sus previsiones apuntan así a que 2025 será el primer año en el que se registren resultados positivos en un ejercicio completo.

El grupo estima, de hecho, que el grupo en su conjunto alcanzará un ebtida ajustado de entre 725 y 775 millones de euros y un flujo de caja positivo este mismo ejercicio. De momento, en el primer trimestre sus ingresos han aumentado un 18,3%, hasta 2.951 millones de euros y el valor bruto de la mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) alcanzó los 11.789 millones, un 5,4% más. En marzo, Delivery Hero completó con éxito una operación de refinanciación que, según dice, "optimizó aún más su estructura de capital y mejoró el perfil de vencimiento de su deuda", que pasa de uno a cuatro años y medio con un tipo de interés del 4,2% . Delivery Hero tiene emisiones de bonos de 3.900 millones de euros, a los que hay que sumar préstamos a largo plazo por 1.900 millones más y una línea de créditos revolving de otros 500 millones. El próximo vencimiento será así en julio de 2025 por un importe total de 100 millones de euros.

Tras la operación de refinanciación, el gigante alemán dispone ahora de una tesorería ahora de 1.800 millones de euros para afrontar el pago de las multas pendientes a la compañía. La empresa reconoció ya el año pasado en la presentación de los resultados del primer semestre que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de entre 200 y 400 millones de euros por la utilización como repartidores de falsos autónomos.

Multas

De momento, las multas a Glovo superan ya el año pasado los 205 millones de euros, lo que equivale a un tercio de sus ingresos. El pasado 18 de enero, la Inspección de Trabajo confirmó además una nueva sanción contra la empresa de reparto a domicilio, la primera tras la entrada en vigor de la Ley Rider, por el empleo de 49 falsos autónomos como repartidores en Asturias.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó este pasado miércoles la Ley Rider europea, la primera norma comunitaria que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Glovo, Uber Eats, Just Eat o Deliveroo, y que permitirá evitar el empleode falsos autónomos para garantizar unas mejores condiciones laborales. Los eurodiputados respaldaron, con 554 votos a favor, 56 en contra y 24 abstenciones, las nuevas normas, que fueron acordadas en febrero con el Consejo, después de que los Veintisiete bloqueasen el compromiso previo alcanzado en diciembre. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya apuntó que el del pasado 8 febrero "no es un acuerdo perfecto" y "no entusiasma" a España ya que puede dar lugar a una protección "desigual" de los trabajadores, pero garantizó su apoyo al texto, no obstante, para posicionarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea".