Hacienda logra una recaudación récord de 8.965 millones con el tabaco en plena ofensiva de Sanidad en su contra

El tabaco aporta más que nunca a las arcas del Estado. En plena ofensiva del Ministerio de Sanidad contra la industria, los cigarrillos y las demás labores recaudaron en el último ejercicio 7.210 millones en impuestos especiales y otros 1.755 millones más por IVA, hasta un total de 8.965 millones de euros. Supone no solo un 2% más que la recaudación del año anterior, sino que implica además haber batido todos los récords. Nunca hasta ahora se habían alcanzado unas cifras similares ni por los impuestos especiales ni por el IVA.

Aunque la venta de cajetillas cayó el año pasado un 2,91%, la recaudación subió porque se incrementaron los precios. De hecho, la industria tabacalera facturó un 2,7% más, hasta alcanzar un total de 10.076 millones. Según los datos del Comisionado del Mercado de Tabacos, un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de la supervisión del sector, los cigarrillos aportaron la mayor parte de los ingresos por impuestos especiales. Fueron un total de 6.328 millones de euros, un 1,5% más que en 2022. El tabaco de liar recaudó 676,8 millones, los cigarros 106,2 millones y la pipa 98,9 millones de euros. La intención del Gobierno pasa ahora por incrementar la carga fiscal sobre los cigarrillos para provocar subidas de precios y que con ello descienda el consumo. Hasta ahora, sin embargo, estas medidas no han dado el resultado esperado en casi ningún país y lo que han provocado es, por contra, un aumento del tráfico ilícito a través del contrabando y de las falsificaciones. De hecho, en la industria temen que sea eso precisamente lo que pueda pasar a partir de ahora también en España.

Después de aprobar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, ayer el Ministerio de Sanidad comenzó el trámite para implantar el empaquetado genérico de cigarrillos al lanzar a consulta pública la modificación del Real Decreto 579/2017, según anunció la ministra Mónica García en los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press. El periodo va desde este lunes hasta el 23 de abril. Este Real Decreto regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización del tabaco y aquellos productos relacionados. También incluye la prohibición de los aditivos en el tabaco y artículos derivados como los vapeadores.

Tras la reforma de la normativa, todos los paquetes de cigarrillos serán iguales, independientemente de la marca, que ocupará un espacio mínimo. Esto, que ya ocurre en países como Australia, Francia, Noruega o Dinamarca, ha puesto en pie de guerra al sector, que considera que se trata de una expropiación de las enseñas y no conseguirá ninguno de los efectos esperados. La titular de Sanidad mantiene, sin embargo, que la evidencia científica demuestra que el nuevo envoltorio es una medida "efectiva". "Ayuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar", explica. El Ministerio planea llevar a término la reforma del decreto pese a la oposición no solo de las tabacaleras, sino también de los estanqueros y del resto del sector.

Es más, la ministra aseguró que los "lobbies con intereses comerciales se encontrarán con un muro si intentan influir en todo lo que tiene que ver con priorizar la protección de la salud de los ciudadanos". Por otro lado, el plan antitabaco incluye la equiparación de la regulación de los productos relacionados con el tabaco —como los vapeadores o los cigarrillos electrónicos— a los del tabaco tradicional. Además, abarca la modificación de la fiscalidad de la mano del Ministerio de Hacienda para gravar los nuevos productos con el fin de que ese incremento fiscal pueda revertir en políticas de salud e incrementar además los impuestos a los cigarrillos tradicionales. Esta hoja de ruta persigue también aumentar los espacios libres de humo ya que se traducen en lugares "libres de enfermedades asociadas al tabaquismo", como el cáncer de pulmón.

En España mueren al día 140 personas como consecuencia del tabaquismo fumar y 460 adolescentes se inician en esta práctica diariamente. El plan abarca asimismo impulsar la investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud. El proyecto del Ministerio se sacó adelante a través de un acuerdo de colaboración con el apoyo de tan solo cinco comunidades autónomas y todas las demás en contra. En concreto, Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco votaron a favor. De hecho, la hoja de ruta ha visto la luz verde con el 90% de las propuestas que las autonomías enviaron al departamento de Mónica García. Una de las novedades del borrador final ha sido la eliminación de la prohibición de fumar en los espacios privados como los coches ante la presencia de niños o embarazadas.