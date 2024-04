Solo cinco comunidades autónomas votan a favor del Plan Antitabaco

Se acabó el tiempo de las comunidades autónomas para votar a favor o en contra de la aprobación del Plan Integral para la Prevención y Control de Tabaquismo (PIT) a través de un acuerdo de colaboración. A lo largo de la tarde de ayer y la mañana de hoy, el Ministerio de Sanidad ha recibido las respuestas de todas ellas. Solo cinco comunidades - entre ellas se encuentra Cataluña, Canarias, Navarra o Asturias - ven con buenos ojos el plan, mientras que el resto de regiones han decidido no "emitir su voto porque creen que el procedimiento no es el adecuado", explican fuentes del departamento a elEconomista.es. Se esperarán al Consejo Interterritorial de este viernes.

Este miércoles el Ministerio de Sanidad se reunió con los directores generales de Salud Pública de cada comunidad autónoma para analizar y debatir el documento. Se pusieron encima de la mesa alrededor de 160 de las 180 enmiendas que el departamento de Mónica García había recibido. Como resultado, diez tuvieron una respuesta negativa y el resto habían necesitado una modificación. Ante ello, las regiones pidieron más tiempo para revisar los cambios del documento.

Sin embargo, la reunión terminó con un revés 'sorpresa'. El Ministerio proponía a los asistentes aprobar el plan a través de un "acuerdo de colaboración". Esto implica que las comunidades pueden decidir si adherirse o no al plan completo o solo a algunos puntos del mismo. Quiere decir que si una región comparte que se debe subir el precio de los cigarrillos, pero no prohibir fumar en las terrazas, puede trabajar solo en lo primero. Tenían hasta hoy a mediodía para enviar su decisión.

Esta decisión sorprendió a las comunidades autónomas. "Entiendo que para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo: una sociedad libre de tabaco; sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta y año a año ir avanzando en acciones concretas con una dotación presupuestaria específica", había apuntado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, tras la reunión.

Durante la cita se produjeron cambios en la memoria. Se ha eliminado la prohibición de fumar en espacios privados, según ha comunicado Europa Press. En el documento inicial se hacía mención a la intención de incluir "ciertos espacios del ámbito privado" dentro de la ampliación de lugares sin humo, sobre todo en aquellos que hubiera presencia de menores o embarazadas. Uno de los más sonados ha sido el coche.

No obstante, sí se ha mantenido la medida de incrementar los lugares "de uso público o colectivo" donde se prohibirá el tabaco, los cigarrillos electrónicos y "productos relacionados". No se concreta cuáles serán estos espacios. En comparación con el borrador inicial, se ha cambiado la redacción de este apartado. En el primero se hablaba de "determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre" y en el de ahora de "determinados espacios de uso público o colectivo, especialmente aquellos con presencia de personas menores".

Además, ahora el borrador incluye la prohibición de los dispositivos de un solo uso relacionados con el tabaco. Esta medida no se contemplaba en el documento original. Otra diferencia es que Sanidad insta a avanzar en la equiparación de la legislación para productos del tabaco, en el marco de la regulación de la venta y el consumo de productos relacionados con el mismo. El objetivo es prevenir el inicio del consumo de tabaco.

Por otra parte, se ha añadido en el plan que el departamento de Mónica García estudiará con el Ministerio de Hacienda la forma en la que las modificaciones fiscales repercutirán positivamente en la financiación de medidas encaminadas a reducir la prevalencia de tabaquismo.

Cabe subrayar que a mediados de marzo el Ministerio presentó en una reunión de la Comisión de Salud Pública el borrador del plan, realizado en 2021. Allí quedó patente que el contenido del texto partía de evidencias sustentadas en informes que se realizaron al menos hace dos años. Los técnicos de las autonomías pidieron más tiempo – lo que se convirtió en 15 días - para presentar nuevas alegaciones y evidencias científicas. Por tanto, ya han sido dos veces las que se ha prorrogado.

Por otra parte, el 22 del mes pasado, el departamento de García reunió a las sociedades científicas y entidades públicas para recoger sus iniciativas y preocupaciones. En la cita, se subrayaron varios datos. Un ejemplo es que en España mueren 140 personas como consecuencia de fumar y 460 adolescentes inician esta práctica al día.

El próximo paso en el camino por llevar a buen puerto el plan sucederá este viernes. Acudirán los consejeros de sanidad de las autonomías al ministerio para una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Sanitario.

El departamento de García ya ha dejado claro que pretende dar luz verde al plan aunque no se adhieran a él todas las comunidades autónomas. Es más, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, esta mañana apuntó a través de la red social X que "esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar". "Va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye", agregó refiriéndose al plan.

El "listado de escusas"

Esta mañana, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha enumerado a través de la red social X el "listado de excusas" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para no apoyar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

Ante el argumento de que el documento "se ha hecho muy rápido y no hemos tenido tiempo para valorar el Plan", Javier Padilla apunta que "lleva años trabajándose" y que los autores son "miembros del grupo de tabaco de todas las CCAA". También indica que "los directores generales de salud pública llevan semanas con el Plan" y que han tenido 15 días para hacer alegaciones, de las cuales se han introducido 157 de 180.

Las autonomías también critican que no tenga una "memoria económica". El secretario de Estado de Sanidad expone que se ha consultado con la gente de normativa del ministerio, que señalaron que no era necesario. "Los grandes Planes Integrales que han pasado por el interterritorial en legislaturas previas no tenían memoria económica y nadie dijo ni mu", agrega.

Asimismo, dice que el impacto económico se derivará de la aprobación de textos normativos que "sí llevarán estimación de impacto presupuestario". Además, las comunidades autónomas recibirán partidas para implantar algunas medidas.

Otro argumento de las autonomías es la inexistencia de bibliografía en la medida del empaquetado. Ante ello, Padilla ha publicado en X unas imágenes con un apartado específico con 20 referencias bibliográficas.

Respecto a la petición de que los impuestos al tabaco sean "finalistas", el secretario ha apuntado que estos tienen un "dudoso encaje" en el ordenamiento jurídicos y que sí se verá con Hacienda cómo revertir en medidas frente al tabaquismo. "Esperemos que la subida de los impuestos suponga una disminución de la recaudación por buen impacto sobre el consumo. Dicho esto, el gasto sanitario derivado del tabaco triplica la recaudación vía impuestos", asegura.

Por último, algunas autonomías, por ejemplo Aragón, apostaban por que los espacios libres de humos, como las terrazas, tenían que ser voluntarios y tener incentivos fiscales. "Ampliarlos ya es voluntario. No funciona", ha recalcado Javier Padilla. Además, ha agregado que la "La autorregulación en salud pública no funciona muy bien". También ha apuntado que se trata del mismo argumento que con el cinturón de seguridad, pero en este aso, "con daños evidentes a terceros".

