Los accionistas minoritarios de Dia vuelven a reclamar un puesto en el Consejo de Administración

Western Gate Private Investments Limited, titular del 2,18% del capital social del grupo de distribución Dia ha vuelto a reclamar mediante un comunicado un puesto en el Consejo de Administración del grupo para pronunciarse sobre la evolución de las acciones de la compañía, "motivada por la falta de transparencia y una gobernanza deficitaria".

De esta manera, el family office de Luis Amaral, dueño de Unicash, reclama nuevamente dar voz a los accionistas minoritarios con un representante en el consejo tras la salida en septiembre del año pasado del presidente del anterior presidente del Consejo, Stephan DuCharme, que fue sustituido por Benjamin J. Babcock.

Como recuerda Western Gate, esta no es la primera vez que reclaman la representación de los accionistas minoritarios, ya que, en septiembre de 2019, cuando el Consejo propuso reducir el número de consejeros de diez a ocho. "Como reconoció Western Gate en su momento, Letterone, en calidad de accionista mayoritario, tiene derecho a nombrar algunos consejeros dominicales, lo que no otorga a esta Compañía el derecho a ignorar y menospreciar a los accionistas minoritarios, en particular a los que han apoyado a Dia acudiendo a dos ampliaciones de capital", aclara la firma en su comunicado.

Aunque el family office reconoce lamejoría en la evolución de la cadena de supermercados, recuerda que, desde la última ampliación de capital realizada en el verano de 2021, el valor de las acciones ha caído un 35%, "lo que pone de manifiesto la gobernanza deficitaria de la Compañía y su incapacidad para aumentar su valor de mercado".

Tras la propuesta realizada en septiembre del año pasado, la firma de inversión asegura que Dia les comunicó por carta que estudiaría la posible incorporación de Luis Amaral al órgano de gobierno del grupo como consejero independiente. El 19 de enero de 2024, recuerda, "Dia publicó que Letterone había nombrado un nuevo consejero dominical (no independiente). En ese momento, Western Gate no había recibido actualización alguna. Posteriormente, el 23 de enero se celebró una teleconferencia con los máximos representantes del Consejo de Dia, en la que se informó de que Dia seguía analizando las candidaturas y que la intención era mantener una reunión presencial con el Sr. Amaral en marzo".

Esta reunión tuvo lugar el pasado 13 de marzo, pero solo sirvió para comunicar a Western Gate que el Consejo y la Comisión de Nombramientos declinaban incorporar a Amaral por considerar que Dia ya tenía un consejo equilibrado, lo que según la firma de inversión evidencia que el grupo "no tiene ninguna intención de reforzar la transparencia ni de tomar en consideración los intereses de los accionistas minoritarios".