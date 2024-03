Las startups de tecnología alimentaria de KM Zero levantan 1,2 millones de financiación

La veintena de startups que fueron seleccionadas el año pasado por KM Zero, el hub de innovación del sector agroalimentario puesto en marcha por el grupo valenciano Familia Martínez, levantaron más de 1,2 millones de euros de inversión a través de rondas con fondos y vehículos de inversión corporativos. Una cifra que la tercera edición de su programa de venturing intentará superar.

Entre las inversiones realizadas destaca la del fondo The Food Tech Lab en la startup catalana especializada en envases compostables Pack2Earth. Estos movimientos se suman a los más de diez proyectos en desarrollo surgidos de la colaboración en startups y corporaciones alimentarias integrantes del programa.

Entre ellos se han incluido pilotos para reducir la sal en los alimentos en desarrollo por parte de Familia Martínez junto a Nucaps, así como el encabezado por Mahou San Miguel con la emergente Gloop para producir una cuchara fabricada con bagazo de cerveza. Asimismo, también se dieron a conocer avances de otras empresas foodtech dentro del programa, como Maolac, Agrosingularity, ColorSensing o la alicantina Oscillum, startup especializada en etiquetado alimentario inteligente que se encuentra desarrollando un plan de trabajo con Makro.

La nueva edición para este año llevará a cabo un cambio en su formato, convirtiéndose en un Club de Innovación enfocado a impulsar y llevar con éxito a una escala industrial proyectos colaborativos entre grandes corporaciones y startups foodtech. En su nueva edición contará con la participación de dos nuevas corporaciones, Grupo Dacsa y Angulas Aguinaga, que se sumaran a CAPSA Vida, Embutidos Martínez, Helados Estiu, Platos Tradicionales, Makro y Vicky Foods, presentes en la anterior edición del programa.

Además, colaboradores estratégicos como ICEX España Exportación e Inversiones e IESE Business School, a través del proyecto europeo EU-LAC Digital Accelerator, también formarán parte de KM ZERO Venturing para aportar asesoramiento a las empresas emergentes, junto a más de 20 fondos de capital riesgo como Tech Transfer Agrifood y The Food Tech Lab, que apoyarán las necesidades financieras y crecimiento de los proyectos. Según el hub, estos fondos suman un potencial de inversión de 2.600 millones de euros.

Menos inversión

Los propios promotores reconocen que esta redirección se debe en parte a que ya no existe el furor inversor de hace unos años. "El reenfoque de KM ZERO Venturing obedece a la propia realidad del sector foodtech, que tras una explosión inversora en 2021 se ha estabilizado en torno a proyectos más maduros, escalables y que se basan en tecnologías capaces de generar un impacto real en los procesos de la industria alimentaria o en el desarrollo de nuevos productos, explica Raúl Martín, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub.

"En esta 3ª edición pasamos a un enfoque altamente cualitativo, en el que a través de cinco convocatorias temáticas muy delimitadas buscaremos atraer a startups foodtech con potencial para crear, junto a compañías líderes, proyectos con un impacto determinante en la cadena alimentaria", concluye el directivo.

Para ello lanzará cinco convocatorias temáticas para startups a lo largo de todo 2024, aprovechando encuentros especializados: 'Nuevas Proteínas', en Food4Future, en Bilbao; 'Packaging Sostenible', en Madrid; 'Huella Cero', en ftalks The Food Changemakers Summit, en Valencia; 'Salud y Nutrición'; en la feria SIAL, en París; y 'Digitalización', en Valencia.