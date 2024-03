El proveedor de embutidos y platos preparados de Mercadona, Familia Martínez, factura 440 millones, un 14% más

El grupo alimentario Familia Martínez, la corporación que integra a empresas como el proveedor cárnico de Mercadona Embutidos Martínez y al de platos preparados Platos Tradicionales, cerró el pasado ejercicio con un aumento de la facturación del 14%, lo que le permitió alcanzar los 440 millones de euros de negocio.

Según explica la propia compañía, "tras un par de años muy convulsos, con un panorama de escasez de materias primas, subida de la energía e inflación", las empresas que conforman Familia Martínez mejoraron sus resultados atenuando parcialmente la disminución de rentabilidad de los ejercicios anteriores. Así, el grupo finalizó el año con un beneficio neto cercano a los 27 millones de euros, "superando los dos difíciles ejercicios anteriores".

El volumen de producto fabricado por Familia Martínez, que también incluye Cinco Tenedores y La Pila Food y cuenta en total con cinco plantas industriales en Madrid y Valencia, alcanzó la cifra de 87 millones de kilos en 2023, un 4,5% más que el ejercicio anterior.

La buena dinámica de la demanda de producto y servicio durante este año del proveedor de Mercadona le ha permitido mantener la reinversión de los beneficios, dentro de su Plan Estratégico. En concreto, durante el pasado ejercicio, se destinaron a esta partida, de manera conjunta, 17 millones de euros, que vienen a sumarse a la inversión de 125 millones de euros ejecutados en los últimos 5 años.

"Estamos satisfechos de los resultados obtenidos. Han sido años complicados para Familia Martínez, en los que hemos realizado un ejercicio de auténtica resiliencia; años duros marcados por un entorno de incertidumbre en el que, gracias al foco en el negocio, la eficiencia y el valor añadido, las personas que formamos parte de este gran proyecto hemos conseguido reponer rentabilidad. Este resultado es consecuencia del trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo y la confianza de nuestro principal cliente, Mercadona", explica Raúl Martín, director general corporativo de Familia Martínez.

Nuevas inversiones

Entre las principales actuaciones, Embutidos Martínez, líder nacional en la elaboración de embutidos frescos y oreados, así como de burger meat y hamburguesas premium, ha destinado un total de 8 millones de euros, principalmente en la optimización y robotización de su planta de Cheste. Esta inversión se ha centrado en las zonas de embutición, secaderos y envasado, además de las cámaras de almacenaje y refrigeración de producto final.

Por su parte, Platos Tradicionales, referente nacional en el sector de platos elaborados listos para comer, ha destinado 6 millones de euros a mejoras en materia medioambiental, tanto en agua como energía, así como a la incorporación de maquinaria y tecnología de última generación. Asimismo, se ha puesto en marcha una nueva línea de elaboración de platos preparados con tecnología avanzada, para el lanzamiento de nuevas recetas que van acompañadas por revolucionarias soluciones de packaging como el cartón o las bandejas de hojalata.

Cinco Tenedores, especializada en preparados cárnicos y asados artesanos, también incorporó durante el pasado ejercicio nueva maquinaria e introdujo mejoras para la seguridad y salud de las personas que trabajan en sus instalaciones. Por su parte, La Pila Food, compañía especializada en la elaboración de toppings y asados, y líder en el mercado nacional de tortitas de trigo rellenas, amplió su capacidad de almacenaje, invirtiendo también en nueva tecnología y mejoras en la confortabilidad.

Nueva línea

El grupo también acaba de presentar el lanzamiento de una nueva línea ready to eat de comida en tortitas de trigo, denominada Oh My Meal!. Según el grupo valenciano, Familia Martínez alimenta cada día a más de dos millones de personas. Las empresas que conforman el grupo Familia Martínez dan trabajo directo a más de 1.800 personas en sus distintas plantas, repartidas entre Valencia y Madrid.