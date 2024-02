Deoleo se refuerza con el exfinanciero de OHLA, DIA y Parques Reunidos

Deoleo ha reforzado su equipo directivo con el nombramiento como nuevo director financiero de Enrique Weickert, quien ocupó este cargo anteriormente en empresas como Parques Reunidos, Dia y OHL -actualmente OHLA-. El gigante del aceite, con marcas como Carbonell, Hojblanca, Bertolli o Carapelli, realiza este fichaje a las puertas de presentar sus resultados de 2023, un ejercicio marcado por el incremento del coste de la materia prima y una cosecha aún diezmada, lo que se ha traducido en que el precio del aceite de oliva se haya elevado a máximos históricos.

Weickert ocupará el puesto que dejó a principios de 2023 Luis Villalba, que se había incorporado a Deoleo en 2017 procedente de PwC -desde el pasado verano es el director financiero de Codere-.

El nuevo responsable del área financiera de Deoleo abandonó Parques Reunidos el pasado mes de octubre tras poco más de tres años. Con anterioridad se había desempeñado como CFO (director financiero, por sus siglas en inglés) de Dia (entre diciembre de 2018 y septiembre de 2020), de OHL (entre 2010 y 2018) y de Fertiberia (entre 2005 y 2009). Comentó su trayectoria profesional en Deloitte, firma en la que trabajó durante nueve años. Es licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.

Deoleo, propiedad de los fondos CVC y Alchemy, completa así la cúpula directiva que lidera, como presidente y consejero delegado, Ignacio Silva. La compañía admitió ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en en octubre pasado que sus accionistas exploraban la venta de la empresa y fichó para pilotar el proceso a Lazard. "Deoleo ha iniciado un proceso de sondeo del mercado para conocer sus alternativas estratégicas, incluida una potencial venta, y está trabajando con Lazard en su condición de asesor financiero". La firma se colocó así en el radar de grupos nacionales como Dcoop e internacionales como la emiratí Iffco.

Apenas tres semanas después, sin embargo, Silva aseguró que la compañía no estaba en venta: "No existe ningún cuaderno de venta. Deoleo está mirando al largo plazo, y es propiedad de fondos de inversión. Los fondos entran y salen, pero la compañía no está en venta", aseguró el primer ejecutivo de la multinacional española en el marco del congreso Aeco.