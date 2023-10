Deoleo denuncia "desequilibrios en la cadena" y apunta a que solo los agricultores ganan con la subida del aceite

Tras admitir hace dos semanas a la CNMV que había contratado a Lazard para sondear el mercado y plantear un posible traspaso de la compañía, el presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha asegurado hoy que "la compañía no está en venta". La empresa ha mantenido hasta, sin embargo, contactos con numerosos grupos, entre los que destacan Acesur, Dcoop y la emiratí Iffco para intentar una operación por 400 millones de euros.

Silva ha admitido, por otro lado, que "la caída del consumo del aceite es del 20% en España y no hay un trasvase a otros tipos de aceite porque los de semillas crecen solo un 2%".No obstante, ha mostrado no obstante su confianza en que haya una estabilización "tras una subida de precios brutal", que no ha cesado hasta hace dos semanas y que, según ha dicho, "no empezará a relajarse hasta junio de 2024".

El máximo ejecutivo de la compañía ha asegurado que "no creo que vaya a haber mucha más subida de precios en los próximos meses", pero ha pedido una mayor transparencia en el sector primario para evitar "los desequilibrios en la cadena de valor", que se están produciendo ahora. Silva ha querido dejar claro que "los distribuidores no están ganando con el aceite, ya que muchas veces lo utilizan como gancho y los envasadores estamos en el medio".

Según ha explicado el coste de producción intensiva estaba en 1,2 euros y tras la subida de la energía o de los fitosanitarios se ha ido a 1,8 euros mientras que el cultivo tradicional ha pasado de 2,7 a 3,2 euros. "El problema es que antes, en el año 2019, el aceite se pagaba a 2,2 euros de media y ahora se paga 8 euros. No es un problema de especulación, es una cuestión de oferta y demanda porque no hay aceite suficiente", ha asegurado, apuntando que, aunque no se puede generalizar y algunos que tienen pérdidas por no poder afrontar los costes, los agricultores serían los únicos que están ganando dinero. En un foro organizado por ABC el pasado mes de junio aseguró, de hecho, que "el aceite se vendería a 24 euros si todos ganásemos tanto como los agricultores".

Silva, que ha advertido además de que habrá subidas del precio de la aceituna de mesa, ha reclamado que se mantenga la rebaja del IVA para mantener el consumo.

Más barato en otros países

Respecto a las razones por las que el precio sigue más bajo en otros países no productores, Silva ha explicado que "hay que tener en cuenta que la subida de precios en otros países ha sido posterior porque la rotación del producto es menor y se compra con antelación. En Estados Unidos, por ejemplo, se venden en una tienda tres botellas a la semana".

Deoleo ha explicado hoy que está comprando aceite en países como Italia, Grecia, Portugal, Chile y Argentina ante la caída de la producción en España, con dos campañas consecutivas en las que no se ha llegado ni a la mitad que la media de los últimos años.