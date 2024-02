Los proveedores de Mercadona logran récord de ventas, pero ganan la mitad

El fuerte crecimiento que está experimentando Mercadona, unido al auge de la marca blanca y el alza de los precios, ha impulsado la facturación de sus proveedores a cifras históricas. De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, las quince mayores empresas que trabajan para la cadena de supermercados valenciana alcanzaron una facturación conjunta de 7.013,4 millones de euros en 2022, una cifra que no incluye Sovena, que aún no ha presentado el balance de ese año.

La cifra supone un crecimiento de casi el 10% respecto a 2021 pero va unida a una caída de los márgenes debido al aumento de costes que está sufriendo el sector. El beneficio conjunto de estas grandes compañías se redujo a menos de la mitad, desde 128,1 a 66,9 millones de euros, con lo que la tasa de rentabilidad bajo del 2% a tan solo el 0,9%.

Las cifras del año pasado aún no son públicas y en muchos casos ni siquiera están todavía auditadas, pero según explican desde el sector, las previsiones apuntan a que, además de una mejora también de los ingresos, hasta un nuevo récord, gracias a la reducción de costes operativos y una mayor eficiencia, los resultados habrían mejorado.

De momento, la situación es muy similar entre todas las compañías analizadas, con crecimiento de ventas pero caída de beneficios. El mayor proveedor de Mercadona es la empresa cárnica catalana Tarrradellas, que alcanzó una facturación de 1.161 millones, un 8,6% más, pero redujo en cambio sus resultados a la mitad. Si en 2021 ganó 27,1 millones, al año siguiente obtuvo así un beneficio de únicamente 13,6 millones de euros.

Fuertes caídas

En la misma línea también, otro de los proveedores cárnicos, la manchega Incarlopsa, aumentó sus ventas un 11%, alcanzando unos ingresos nunca vistos hasta ahora de 1.037 millones de euros. Pero su resultado, sin embargo, bajo de 20,4 a 13,1 millones, un 36% menos.

Entre los grandes proveedores, la única que ha conseguido aumentar sus ganancias ha sido García Carrión, que además de trabaja para Mercadona fabrica también la marca Don Simón. Su volumen de negocio ha aumentado un 10%, hasta 1.036 millones de euros y su resultado, en este caso, también ha crecido. Subió, en concreto, un 9%, hasta 49,3 millones.

Entre las que han registrado mayores caída de las ganancias, a pesar de haber registrado también un fuerte aumento de la facturación destacan Importaco Casa Pons, especializada en la producción de snaks y frutos secos, que ha reducido su beneficio un 80%, hasta poco más de 3,5 millones de euros euros; Cidacos, especializada en conservas vegetales, que ha ganado 1,4 millones, un 92% menos y la conservera Jealsa, que lo ha bajado un 82%, hasta 3,9 millones.

Pero es que hay casos, además, de empresas que no solo no han ganado dinero, sino que han aumentado además sus números rojos. El grupo Alimentario Citrius, dueño de la marca Verdifresh, ha triplicado sus pérdidas, hasta 25,4 millones y la láctea vasca Iparlat, ha aumentado el resultado negativo en casi un 30%, hasta 9,5 millones de euros. El grupo Siro supone otra pequeña excepción porque, aunque aún no ha presentado las cuentas consolidadas, la sociedad matriz ha pasado de perder unos 5.000 euros a ganar unos 136.000 euros.

Mercadona cuenta con un total de 3.000 proveedores de producto, a los que considera un eslabón clave de la cadena, con un volumen de compras el año pasado por un importe de 23.112 millones de euros. Gracias al fuerte crecimiento que está experimentando, la compañía ha alcanzado al cierre del último ejercicio una cuota de mercado en España del 26,7%, un récord absoluto que supone ya triplicar casi la participación de Carrefour, su competidor más directo, que suma el 9,9%, según los datos de Kantar.

La consultora apunta asimismo que el peso de la marca blanca en la cadena que preside Juan Roig es el más alto de su historia. Al cierre del último ejercicio suponía ya el 74,8% de las ventas frente al 73,4% de 2022.

La marca blanca

Mercadona se ha consolidado así como el segundo operador con mayor peso de marca blanca en su negocio solo por detrás de Lidl, el especialista en descuento alemán, que ha visto incrementar el peso de su surtido de marca propia en el valor de su negocio del 79,9% al 82,1%.

En conjunto, de acuerdo con los datos de Kantar, el peso de la marca del distribuidor ha crecido en los dos últimos años en los supermercados de nuestro país hasta alcanzar una cuota del 43,7% del valor de las ventas en 2023 frente al 38,5% que representaba en 2021.