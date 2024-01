Los sindicatos exigen 20.000 euros de sueldo mínimo y jornada de 35 horas a Inditex, Mango, H&M y Primark

Un salario mínimo de 20.000 euros. Esa es la principal reivindicación que han hecho los sindicatos en la negociación del nuevo convenio colectivo del sector textil a nivel nacional con la patronal Arte, que agrupa a las grandes cadenas como Inditex, Mango, Tendam, H&M, Primark o Uniqlo, entre otras. CCOO, que es el sindicato mayoritario en la mesa de negociación, ha planteado en concreto una homologación salarial al alza de los convenios provinciales -los salarios base parten ahora de 16.000 euros en algunos de ellos- y una mejora de las condiciones. Desde la patronal han declinado, por el momento, hacer ningún tipo de valoración al respecto.

De acuerdo con su propuesta, los trabajadores del sector textil cobrarían un mínimo de 20.000 euros en el primer año y medio, 22.000 euros entre los 18 meses y los 48 de antigüedad, 24.000 euros a partir de entonces y 26.500€ euros si se asumen funciones de responsabilidad. Asimismo, según explican desde el sindicato, "reivindicamos incrementos salariales acordes con el IPC y los criterios pactados en el Acuerdo Estatal para el Empleo y la Negociación colectiva (AENC)", así como la regulación de los bonus e incentivos por ventas y una mejora en los periodos de más facturación, como la campaña de Navidad.

Fetico, por su parte, asegura que "nuestro planteamiento en la negociación es de sentido común, y no vamos a decir cifras inalcanzables para luego rebajarlas". Su propuestas, en cualquier caso, es muy parecida y plantean también un salario mínimo de 20.000 euros. En su caso, se plantea un crecimiento mínimo garantizado sobre el salario actual anual de un 5% este año y de un 3% el que viene, quedando a partir de ahí sujetos a los acuerdos de la negociación colectiva estatal. UGT, que está presente también en la mesa de negociación, se ha levantado de la misma y no volverá, según han dicho, hasta que Fetico no salga, alegando que no tienen representatividad suficiente en el sector.

Entre las propuestas sobre la mesa, CCOO reivindica también una jornada máxima de 1.700 horas, lo que equivale a 37,5 horas este año, con una reducción progresiva hasta las 35 sin reducción salarial. ? Asimismo, según el sindicato, "reivindicamos medidas concretas para reducir la parcialidad, fijando 28 horas mínimas en los contratos a tiempo parcial, consolidando horas complementarias y/o ampliaciones temporales de jornada y regulando un contrato fijo discontinuo de calidad". Todo ello al margen también de la implementación y mejora de medidas de conciliación, descansos diarios y semanales, y el establecimiento de fines de semana libres. Fetico es aún más ambicioso y plantea ya para este año una jornada laboral de 36,5 horas.