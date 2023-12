El cava prevé una buena Navidad y nuevo récord de ventas en 2023

La Denominación de Origen (DO) Cava espera acabar 2023 con un nuevo récord de ventas, en base a las cifras de los primeros nueve meses del año y las buenas perspectivas para la campaña de Navidad, con empuje del mercado nacional.

De enero a septiembre se han vendido 170 millones de botellas, un 2,35% más que en el mismo periodo de hace un año, y las estimaciones para el conjunto de 2023 apuntan a que se superarán los 250 millones de botellas, ha explicado el presidente del Consejo Regulador, Javier Pagés, que ha recordado que 2022 ya fue un año de récord y una buena campaña de Navidad, y ha confiado en que esta "lo sea también, y un poco por encima de 2022".

Cabe recordar que el periodo navideño supone más del 30% de las ventas anuales del sector, y que la DO Cava realiza un 70% de las ventas en el extranjero. Con todo, la desaceleración económica internacional ha hecho que este año las ventas a los mercados de exportación se hayan estancado (+0,33% hasta septiembre), mientras que el mercado nacional ha crecido un 7,65% en los nueve primeros meses del año.

Este 2023 se prevé un aumento de precios por la subida de costes y el descenso de la producción debido a la sequía, ante la que Pagés se ha abierto a flexibilizar temporalmente algunas exigencias normativas "siempre que no afecten a la calidad".

De hecho, las mayores exigencias normativas para considerar que un cava es reserva han hecho que este año se haya reducido un 18% el volumen de botellas de este segmento, que se han incluido en el segmento precedente de guarda superior, aunque Pagés ha considerado que ello no afectará a los precios.

Después de encadenar récords de ventas desde 2021, el directivo ha incidido en que el objetivo actual no es tanto el volumen, sino crecer en valor. En esta línea, de momento, no se plantea aumentar las hectáreas de cultivo para la DO Cava. No se han añadido fincas desde 2019.

Respecto a los retos para 2024, el cava deberá seguir trabajando en la gestión de estocs, tras una vendimia de 2023 en que la producción ha caído más del 20% por la sequía, que ha golpeado especialmente al Penedès.

También deberá dar trámite a la incorporación de la denominación Cava de Requena tras la sentencia del Tribunal Supremo que avala dicho nombre pese a que coincide con la DO de vinos de Utiel-Requena (que también elabora espumosos, además de vinos tranquilos).