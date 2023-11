Gastos de envío en Zara: este es el motivo por el que el precio de envío puede aumentar a 7,90 euros

Las tiendas de ropa como Zara tienen diferentes políticas a la hora de cobrar gastos de envío, ya sea para recibir el pedido realizado online o para devolver prendas sin tener que acudir a la tienda física. De hecho, con el reciente Black Friday o con las épocas de rebajas, son muchos los clientes que se fijan en estos costes.

Las compras por internet han aumentado exponencialmente, aunque esto no significa la desaparición de las tiendas físicas, ya que ambos métodos de compra conviven actualmente, tal y como explicaba el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en el III Foto de Retail y Gran Consumo organizado por elEconomista: "Ya no es posible explicar la fortaleza de las ventas online sin tener en cuenta el soporte que le suponen las tiendas físicas, donde se recoge a nivel global un tercio de las ventas online que hacemos y se devuelven dos tercios de todas las devoluciones online en la tienda física. Del mismo modo, no es posible explicar la fortaleza de la venta en las tiendas físicas sin tener en cuenta el carácter prescriptor y todo el motor que suponen nuestras plataformas online".

Así son los gastos de envío en Zara

De este modo, son muchas las personas que eligen comprar las prendas de forma online, para recibir el pedido en casa, sin tener que pasar por la tienda física. Esto supone unos costes, que pueden ser gratuitos si se cumplen unos requisitos, al igual que si se opta por recogerlos en las tiendas físicas.

La primera de las opciones que ofrece Zara a la hora de comprar online es el envío a la tienda, donde el cliente debe acudir para recoger su pedido. El plazo que se ofrece es de entre dos y tres días laborables y el coste es gratuito. Hay que tener en cuenta que, en el momento de realizar el pedido, hay que elegir la tienda a la que se quiere ir a recogerlo. Se indica fecha estimada de entrega y hay un plazo de 15 días para acudir a por ello. El coste de este servicio es gratuito.

Por otro lado, se puede optar por recibir el pedido online a domicilio. En este caso, se pueden elegir varios tipos de entrega:

Entrega garantizada al día siguiente: 4,95 euros

Entrega en 2-3 días laborables: 3,95 euros (el envío será gratuito si el pedido incluye artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros).

Entrega el mismo día de la compra: 5,95 euros (entrega en el mismo día en Madrid para todos los pedidos realizados de lunes a viernes antes de las 14.00 horas).

Por último, se puede optar por recoger el pedido realizado online en un punto de entrega. El plazo es de dos a tres días laborables y el servicio tiene un coste de 3,95 euros, aunque, de nuevo, será gratuito si el pedido incluye artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros.

Gastos de devolución en Zara

Ante el aumento de los pedidos online y la posibiliad de devolver las prendas con recogida a domicilio, Zara cobra un suplemento por este servicio, aunque también hay varias opciones de devolución a elegir, algunas de ellas gratuitas.

En primer lugar, en la propia web de la marca, se puede leer la opción de devolver los artículos de forma gratuita en cualquiera de las tiendas Zara: "La opción de devolver en tienda está disponible tanto para compras online como para las que hayas realizado en tienda física. Solo tienes que presentar los artículos a devolver y tu Zara QR o el ticket de compra".

Por otro lado, se puede optar por el servicio de devolución en el que un repartidor pasa a recoger los artículos a domicilio. Este servicio tiene un coste de 1,95 euros, que se descuentan directamente del reembolso de los artículos.

Por último, la tercera opción es hacer la devolución de las prendas en un punto de entrega, un servicio también gratuito: "Puedes devolver tus artículos depositando tu paquete en un punto de entrega. Esta opción de devolución es gratuita", indica Zara.

¿Cuándo aumentan los costes de envío?

Durante el Black Friday, así como en las rebajas, aumentan las ventas en en las diferentes tiendas de Inditex. De hecho, fue en estas fechas cuando muchos clientes indicaron a través de las redes sociales que habían aumentado los gastos de envío en Zara. Sin embargo, esto no es así.

La respuesta y explicación la daba Carmeron, la cuenta de Instagram conocida como The Devil Wars Zara, dedicada a hablar sobre todo tipo de productos de la marca: "Soy la que más sabe de Zara del mundo", se dice a sí misma la protagonista de esta cuenta.

Ante la pregunta de muchos consumidores sobre si Zara había subido los precios de envío a 7,90 euros, la experta respondió que no: "Cuando el pedido se divide porque los artículos salen de almacenes distintos, se duplican los gastos automáticamente. En la mayoría de los casos son gastos gratuitos porque al ser dos artículos es fácil superar los 30 euros, pero a ver qué pasa en rebajas…", indica Carmeron en una de sus publicaciones.

De este modo, hace referencia a que, pidiendo dos o más artículos de Zara, es fácil superar los 30 euros en en el carrito de compra, por lo que los gastos de envío son gratuitos, como ya se ha mencionado. Así, aunque los gastos se dupliquen porque los artículos salen de diferentes puntos, el precio de envío será gratis.

Las miradas se centran entonces cuando llegue la época de rebajas, ya que, para que la entrega sea gratuita, los artículos tienen que sumar 30 euros y no tener descuentos.