Así funciona el negocio de los restos de Amazon, Aliexpress o Shein: ¿Dónde están los outlets que venden móviles por el precio de una camiseta?

Una de las grandes preguntas que se hacen los usuarios del comercio electrónico refiere al destino final de los productos que devolvemos cuando compramos en plataformas como Amazon o los chinos Aliexpress y Shein. Y es que en España existe un mercado paralelo al del 'e-commerce' tradicional donde a esos productos devueltos se les da una segunda vida a precios económicos y que generan grandes ganancias.

El gran volumen de ventas que realizan los gigantes del 'e-commerce' hace que, inevitablemente, y en paralelo, se generen ingentes cantidades de devoluciones de los clientes que no han calculado bien las tallas o simplemente han cambiado de opinión. De esta forma, estos restos caen en tiendas tipo outlet como Crazy Day Factory, Dmaiko liquidaciones o Good Packets.

Crazy Day Factory

En el caso de la primera, su línea de negocio es simple: la empresa adquiere los productos que los clientes devuelven en cadenas como Amazon o Shein, que optan por venderlos al ser los costes de envío demasiados altos, y los ponen en venta en grandes naves a precios muy bajos. Esto da la opción de conseguir productos que llegan a superar los 100, 200 o 300 euros por tan solo 10 o 20 euros, por ejemplo.

La tienda, que se encuentra en Alcorcón, Vallecas y Parla (Madrid), y también en Sevilla, repone todo su stock los viernes, momento en el que existen mayores gangas para los compradores que llegan a hacer cola en la madrugada del jueves al viernes. Conforme pasan los días se baja el precio de los productos, aunque en paralelo hay menores opciones de conseguir productos atractivos, dado que los consumidores los suelen comprar en las primeras horas. El jueves, último día antes de la reposición, solo quedan los productos que casi nadie quiere, aunque sean a precios de un euro.

Dmaiko liquidaciones

Otro outlet que lleva este modelo de negocio, y que se aprovecha de las ventas de lotes a ciegas a clientes mayoristas, es el reciente inaugurado en octubre Dmaiko liquidaciones, en Mutilva Baja, Navarra. Se trata de la primera tienda en esta zona del país que liquida stocks del gigante americano y de Aliexpress. Es un proyecto del matrimonio ecuatoriano de Sole Unda y Carlos Vallejos. "La mayoría de las cosas están sin estrenar o tienen pequeños defectos. Los artículos electrónicos son revisados por un técnico que comprueba que funcionan correctamente", señalan al Diario de Navarra.

The Good Packets

Uno de los outlets que ha crecido exponencialmente con este modelo de negocio es The Good Packets, ubicado en Burgos. Al punto, que la fórmula de subasta de la empresa del burgalés Javier Hernando, se está replicando en varias ciudades españolas como en Soria, Huelva y Madrid.

Win to Win

Así, por ejemplo, el modelo le llegó a Javier Cabrerizo, de Soria, el primero en replicar The Good Packets, pero bajo el nombre Win to Win. Los productos, que no son de segunda mano, proceden de las subastas a las que llegan las devoluciones de Amazon. Es decir, las compras que los clientes no se quedaron porque no cumplieron sus expectativas.

Práctica legal

"Esos productos se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos devueltos", explicó el consultor de comercio electrónico Jordi Ordónez al equipo de investigación de La Sexta. El experto agregó que es una práctica legal que se aplica desde hace dos años y que permite "comprar productos devueltos adquiridos en España en el mercado local". Pese a ello, empresas como Amazon no lo vende directamente en el mercado, sino a través de distribuidores.

Para ejemplificar el caso, el equipo de investigación tomó el caso de Toni Parra, un empresario catalán que compra palés de productos de Amazon devueltos y posteriormente los vende en sus tiendas.

Según confesó al medio, las ventas de las devoluciones efectuadas en Amazon le generan 40.000 euros de beneficios al año. "Es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico", señaló.

"Productos por la mitad de lo que cuesta en Amazon"

"Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicó el empresario catalán. El comerciante, además explicó que llegan a vender los productos "por la mitad de lo que cuesta en Amazon".

Coincidiendo con Ordónez, el empresario reveló que no compra los productos directamente a Amazon, sino que a "un chino, que puede vender el 15% o el 20%" de lo que en ella se ofrece", sentenció.