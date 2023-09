Primitivo Fernández (Anierac): "No hay nadie en la cadena que esté especulando con el aceite"

Primitivo Fernández, director general de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceite (Anierac) se ha convertido en las últimas semanas una de las personas más demandas por los medios de comunicación. Como experto del sector y responsable de la patronal de la industria aceitera trata de dar respuesta a la subida del precio del aceite, responsabilizando a la caída de la producción y rechazando que haya ningún tipo de especulación.

¿Cómo explica la fuerte subida del precio del aceite?

La última cosecha se ha quedado en menos de la mitad de lo que hubiera sido normal y eso además en un momento en el que los olivareros están afrontando una fuerte subida de los costes y hubieran necesitado producir mucho más. La poca disponibilidad de aceite como consecuencia de la sequía y la meteorología provocó un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que ahora se está ya corrigiendo.

¿Hay riesgo de que el consumo del aceite de oliva se desvíe al girasol y otras grasas vegetales?

El girasol también está cayendo a pesar de que el precio ha caído a niveles inferiores al inicio de la guerra de Ucrania. Otras veces cuando subía el precio del aceite de oliva caían las ventas y se desviaba al girasol, pero ahora eso no está pasando. El consumo de girasol se ha reducido en el último año casi un 8%, según los últimos datos. Lo único que está creciendo es el aceite de mezcla de dos o más semillas, como el girasol, la soja o la colza. Es el más barato que hay en el mercado. Supone una parte todavía pequeña del consumo pero crece más de un 40% en el último año.

"Cae el consumo de oliva y de girasol: sólo crece la mezcla de semillas, el más barato"

¿Es un problema entonces solo de precio?

Lo que está pasando es que los española tienen menos renta disponible y se están comiendo los ahorros. Aecoc ya ha advertido de que puede haber una ralentización del consumo. De todos modos, se está dando mucha relevancia al aceite y supone solo del 2% del gasto en la cesta de la compra. En Italia la situación es similar, pero no se está hablando tanto de ello.

¿Es posible que haya bajada de precios a corto plazo?

Para que haya una estabilización de los precios necesitamos que lleguen lluvias generalizadas y que la campaña sea algo mejor que la anterior.

¿Cómo está evolucionando el consumo?

Las ventas de aceite de oliva —incluyendo el virgen, virgen extra, suave e intenso— ascendieron a 170,6 millones de litros entre enero y agosto de este año, lo que supone un descenso del 17,3%. Lo que estamos viendo no es un trasvase en cualquier caso como decía de un producto a otro, lo que estamos haciendo en una caída de consumo. Hay un cambio de hábitos, comemos cada vez más fuera de casa, freímos menos...y si a todo eso sumamos la subida de los precios pues la caída se acentúa.

Hay quien asegura que se está especulando con los precios...

Los datos de las existencias demuestran que no es así. Todo está funcionando con normalidad y no hay nadie en toda la cadena que esté especulando con el aceite. Si se analizan las existencias de las almazaras se ve como empiezan con muy poco aceite y que poco a poco según va aumentando la producción van creciendo y luego, según se vende y dejan de producir, vuelven a bajar. Y los envasadores mantienen un stock constante, son existencias estratégicas para garantizar el abastecimiento de dos meses. Si la industria o la distribución estuvieran especulando con el aceite las existencias estarían aumentando.

"Frente a la caída en España, Turquía ha pasado de producir 230.000 a 400.000 toneladas"

¿Entonces hay garantía de que no habrá desabastecimiento?

El abastecimiento está garantizado. Hay un stock como digo estratégico que varía alrededor de las 200.000 toneladas que además de demostrar que no hay especulación, garantiza el abastecimiento.

Las exportaciones han caído un 35% en el acumulado hasta julio...¿corre España el riesgo de perder mercados internacionales?

No, de ninguna manera. Hubo más riesgo en la última campaña porque la caída de la producción fue muy acusada en el Mediterráneo occidental pero no en el oriental. Grecia, por ejemplo, tuvo una muy buena cosecha y en Turquía fue histórica. Suelen producir unas 230.000 toneladas y han superado ahora las 400.000. Pero los comerciantes españoles han sido muy hábiles y han importado aceite, siendo ellos los que llevaban el aceite tunecino o turco por ejemplo a EEUU para que no ocuparan nuestro espacio. Este año, en cambio, se espera que estos países tengan producciones más bajas.

Los agricultores reclaman un plan hidrológico

Todos coincidimos en eso. Hace falta un plan hidrológico. Estamos en una zona de alto riesgo por el cambio climático y hay que hacer algo.