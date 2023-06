Ya huele a Prime Day: estas son sus ofertas desde la medianoche del 10 de julio

El verano acaba de arrancar y con él llegan viejas tradiciones del consumo masivo como las rebajas y otras más recientes, pero totalmente asentadas, como el Prime Day, el evento anual con descuentos organizado por el gigante del comercio electrónico mundial, Amazon.

De esta manera, cuando suene la medianoche del 10 al 11 de julio, los usuarios del gran bazar electrónico podrán acceder a sus ansiados descuentos hasta el último minuto del día 12 de primeras marcas como como Samsung, Cecotec, Xiaomi, Dodot, Garmin, Sony, Lenovo, Vans, Philips.

Durante esas 48 horas se lanzarán nuevas ofertas cada 30 minutos durante períodos seleccionados a lo largo del evento, tal y como avanzan desde Amazon Prime, en una edición en la que además suman promociones de colaboradores como Olistic Science, Flamingueo, Pisamonas, Freshly Cosmetics o Singularu.

Entre las ofertas exclusivas de esos dos días, se incluyen una selección de títulos para alquilar y comprar con hasta el 50% de descuento en Prime Video, además de la posibilidad de suscribirse a canales añadidos con 30 días de prueba gratis en Flixolé, Planet Horror y acontra+.

En el terreno musical, se podrá probar Amazon Music Unlimited durante un tiempo limitado, con hasta cuatro meses gratis y acceso a más de 100 millones de canciones y a podcasts sin anuncios a la carta y en audio streaming de alta calidad. Los suscritos a este servicio, además pueden cambiar a un Plan Familiar sin coste adicional durante cuatro meses.

Descuentos en dispositivos

En la cita tampoco faltarán descuentos en dispositivos Amazon como Echo, Fire TV, Kindle, eero, Blink y Ring u ofertas cono la que se activa esta medianoche hasta el 7 de julio en Amazon Photos, donde los clientes Prime recibirán un crédito virtual de 15€ cuando descarguen la aplicación y suban su primera foto. También a partir de hoy y hasta el 11 de julio, los clientes pueden solicitar semanalmente bonificaciones para los juegos clásicos en Prime Gaming, incluyendo Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight: Showdown, y Star Wars: The Force Unleashed. Adicionalmente, durante las próximas cuatro semanas, pueden solicitar diferentes contenidos y ventajas para otros juegos como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0, y Pokémon GO.

Este año, los usuarios de Prime también podrán disfrutar de ofertas exclusivas en cientos de productos de Amazon Fresh que incluyen categorías como alimentación fresca y congelada, belleza o limpieza, con las que podrán ahorrar hasta un 35%, del precio o acceder a promociones 3x2 o descuentos de hasta el 50% en la segunda unidad.

En el caso del espacio de Supermercado Dia, los clientes Prime podrán encontrar promociones en más de un centenar de artículos de manera quincenal, que van desde descuentos que oscilan entre el 20% y el 10%, hasta promociones como 3x2 en artículos seleccionados, y ahorros del 50% y el 70% en la segunda unidad. Además, los nuevos clientes recibirán 10€ en compras superiores a 60€ en los tres primeros pedidos.