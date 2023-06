El nuevo proyecto de McDonald's: el pedido que pone en valor los productos del campo

El pedido más esperado de McDonald's es la nueva iniciativa de la compañía. Desde su compromiso por ayudar al campo española, la marca ha querido lanzar este proyecto para que los clientes pongan en valor los productos. "Se pueden registrar hasta este domingo y recibirán su pedido dentro de seis meses, en diciembre. Los usuarios podrán ver mes a mes como va su pedido, es decir, podrán ver como crece la lechuga o como se ordeña la vaca para obtener la leche", asegura la responsable de estrategia y de marca, Rocío Holgado.

El campo español es clave para McDonald's. "Hay empresas y asociaciones que también apoyan al campo. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas que ayudan a que las plantas crezcan sanas, la diversidad de semillas para que crezcan en diversas condiciones que tenemos en España, etc. Al final todo esto hace posible que tengamos alimentos variados, asequibles y saludables para todos", asegura el vicepresidente de la fundación ALAS, Pedro Gallardo.

Sin embargo, el sector primario tiene que afrontar ahora muchos retos no solo medioambientales, sino también económicos, además de la falta de un relevo generacional que cada vez es un problema mayor. En palabras de Gallardo, "no se puede hacer agricultura verde con números rojos, y la realidad es que cada vez hay más retos medioambientales que vienen de la UE y son más exigentes". A lo que ha añadido que "la digitalización es necesaria para poder optimizar los recursos. No cabe duda de que es necesaria una sostenibilidad económica, social y medioambiental".

Su compromiso con el campo

El proyecto Big Good surge durante la pandemia, como parte del objetivo de la compañía de ayudar a los sectores más perjudicados por el Covid-19 y así poder impulsar su vuelta a la economía española. El 70% de la cesta de la compra es de origen local, así McDonald's impulsa la visibilidad al campo español y sobre todo de la profesionalidad de los agricultores y ganaderos. Desde McDonald´s alegan que "necesitamos un sector primario fuerte que sea capaz de proveernos y que vaya acorde a nuestro plan de expansión".

El chef y embajador de McDonald's, Dani García, lleva ya más de 8 años con la marca. "Hay personas detrás de cada ingrediente. Una cosa que me llamó la atención cuando empecé con McDonald's fue muchas limitaciones, por ejemplo, en la alta cocina hay más conservantes y aditivos que en la carne de McDonald's".