Pedro Espinosa (llaollao): "Nuestra facturación internacional ya supera a la que obtenemos en España"

En 2009, un joven ingeniero industrial murciano, Pedro Espinosa, puso en marcha en Denia un negocio de venta de yogur helado bajo la marca llaollao, el término del idioma mapuche para decir "rico" y el nombre del hotel de la Patagonia al que viajó con sus padres y que le inspiró. Ahora, está presente en todo el mundo con más de 330 tiendas y acumula más de 100 millones de tarrinas vendidas.

¿Cómo han logrado llegar hasta este momento al frente del segmento que crearon en 2009?

Hemos sido muy selectivos en dónde abríamos y con quién; hemos sido muy exigentes a la hora de mantener la calidad; y hemos conseguido superar diversas crisis por haber sido muy conservadores en el apalancamiento, ya que somos una compañía con un endeudamiento que no llega ni al 0,2% del ebitda.

En este tiempo, ¿escucharon los cantos de sirena de los fondos?

Sí y seguimos teniendo acercamientos en 2023. No hemos profundizado en ninguno porque, aunque suene algo poético, para nosotros esto no es una marca, es un sueño. No nos vamos a dar entrada a inversores y queremos seguir siendo una empresa familiar. En tres o cuatro años, cuando la compañía esté preparada, sí nos planteamos salir al mercado cotizado porque es una gran fuente de financiación; porque aporta un importante reconocimiento de marca; y porque nos ayudará a ser una mejor compañía y a estar más profesionalizados.

¿Ese salto a Bolsa será en España?

No sabemos cuándo será el mejor momento y qué plaza será la más idónea, todo depende de donde sea mejor la valoración de la empresa. Dado que nuestro crecimiento va más hacia Asia, no estamos condicionados a salir en España. Quizás tenga más sentido salir en Singapur o en otra bolsa asiática.

Los resultados de 2022, ¿reforzarán buena valoración bursátil?

Este año es el primero en que una Big Four, PwC, nos hace una auditoría y los resultados aún no están cerrados, pero puedo adelantar que serán buenos y que en 2023 vamos a conseguir el hito de superar la barrera de los 100 millones de facturación por primera vez. Y hablamos de ventas a cliente final dentro y fuera de España. De estos, aproximadamente 15 corresponderán a puntos de venta propios y los 75 restantes a los franquiciados. Además, en 2022 y 2023 la facturación internacional de la compañía va a superar a la nacional por primera vez y muy probablemente el ebitda va a pasar también a tener mayor peso fuera que dentro de España.

¿No se han resentido por el aumento de los costes?

Nos ha afectado, pero en los últimos tres o cuatro años, el equipo de llaollao ha hecho muy buen trabajo al posicionarnos en precio. Hemos querido darle valor a la marca desde un producto de calidad, no solo por compensar el aumento de las materias primas. Es contradictorio posicionar un producto de calidad desde los precios bajos.

¿Mantienen la tendencia en 2023?

En el primer cuatrimestre llevamos una media de aumento de ventas superior al 40% respecto al año anterior en España. Y lo más importante es que el aumento no viene de la subida de precios, ya que en 2023 no los hemos tocado, por lo que llega de un mayor volumen de clientes. La marca ha soportado bien la subida de precios que aplicamos en los últimos años, lo que nos lleva a pensar que el 2023 va a superar al 2022 como el mejor ejercicio de la compañía hasta la fecha.

Y según parece, el turismo hará que estas perspectivas mejoren con el paso de los meses.

Somos bastante optimistas; sobre todo porque, aunque pensábamos que la marca estaba ya muy asentada, comprobamos que seguimos creciendo en ventas por encima de la media de la hostelería y del resto de la restauración organizada.

¿Qué evolución ha vivido su oferta en estos años y hacia dónde la dirigirán en el futuro?

A nivel de desarrollo de producto hemos hecho muy poco. Creo que ha sido un éxito estar 15 años ofreciendo lo mismo y que, además, estemos vendiendo más que nunca. Nos demuestra que hemos acertado al ser fieles a nuestro yogurt helado. Hemos intentando introducir nuevos productos alrededor, y a veces ha funcionado y otras no, pero siempre hemos sido fieles al yogurt. Innovaremos, pero después del proceso de reflexión que hemos iniciado para saber qué otras cosas podemos vender a partir de la explotación de una marca consolidada.

"Vamos a ser un referente de la marca España en alimentación a nivel mundial"

¿Qué planes tienen para sus principales mercados fuera de España?

En Asia tenemos mercados muy importantes como Filipinas, Indonesia, Singapur o Malasia donde el pasado sábado abrimos nuestra tienda número 100 y donde hemos crecido más de un 55% desde 2022. Solo en Filipinas prevemos abrir ocho tiendas en los próximos meses. En Medio Oriente hemos desinflado nuestras expectativas porque el potencial de negocio es bastante menor que el de Asia o Latinoamérica. En Europa podemos seguir avanzando con operadores de ocio como parques acuáticos o de atracciones y a futuro una apuesta muy importante para nosotros serán Centroamérica y Latinoamérica. En nuestro principal mercado en la región, El Salvador, a pesar de ser un país pobre, la venta media es superior a la española. De hecho, en los próximos meses llegaremos a Bolivia, donde hemos firmado un con un nuevo máster franquicia.

¿Se han convertido en una marca aspiracional?

En España lo vamos consiguiendo, pero en países como Filipinas, Indonesia o El Salvador, es así. En ellos salvo la fruta y la leche, el resto de los productos que empleamos los mandamos desde España, algo importante por el valor añadido que proporciona a la marca.

¿Les dan en España el valor que merecen como empresa?

No lo suficiente y quizás sea culpa nuestra. En Asia piensan que somos una marca de allí y en España, a veces, que somos de fuera o desconocen lo que tenemos a nivel internacional. Debemos poner más en valor lo que estamos consiguiendo. Siempre tengo en mente que vamos a ser el Inditex de nuestro sector. No sé cuánto tardaremos, pero estoy seguro de que vamos a ser un referente a nivel mundial de la marca España en alimentación.