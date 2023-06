Sigma (Campofrío) crea una nueva categoría de snacks de carne, verdura, queso y fruta

La multinacional Sigma, propietaria de Campofrío, ha presentado en España su nueva línea de negocio Snack'In For You apenas un año después de haber lanzado al mercado su marca de alimentos elaborados con proteína vegetal Better Balance.

Aunque llevan desde diciembre realizando pruebas piloto con la nueva línea en gasolineras, comercio electrónico y cines, no ha sido hasta hace un mes que la empresa ha introducido en los lineales de algunas cadenas del canal de distribución esta nueva marca de aperitivos que se centran en el gusto español por los snacks salados, según ha explicado Simón Fusté, director de Snacks de Sigma en Europa.

El responsable de la marca la define como una gama de productos 'better for you' cuyo diseño se ha basado en la simplicidad con un máximo de seis ingredientes reconocibles, un proceso de elaboración lo más sencillo posible, el horneado, y una oferta de alto valor en proteínas compuesta por productos sin gluten, en su mayoría sin lactosa y con variedades aptas para vegetarianos y veganos o certificadas halal.

Variedades disponibles

Snack'In For You ha empezado a comercializarse en varios países europeos y americanos con diferentes especialidades y en España incluye variedades cárnicas, lácteas, vegetales, de frutos secos y de fruta. Así, los Meat Chips son finas y crujientes lonchas de jamón serrano Navidul o lomo ligeramente horneadas; Air Meats, combina la proteína de embutidos como el jamón o el chorizo, con la fibra procedente de frutos secos como la almendra y el arroz; Cheese Crunch (& Plant-based Crunch), son dados de queso gouda o vegano horneados y bien crujientes, con un alto contenido en proteína; Simple Pops, snacks elaborados con arroz, guisantes, garbanzos y un vegetal (zanahoria, brócoli o tomate) como ingrediente principal, y aderezados con crema agria y cebolla, sal, pimienta o chili.

"Nuestro compromiso es sencillo: lo que ves es lo que comes. Queremos que los clientes conozcan qué están consumiendo y qué valores nutricionales les aporta y, por ello, apostamos por un etiquetado limpio, con información clara y comprensible sobre el producto", explica Fusté.

Por último, Sigma ha incluido bajo esta nueva marca los Fruit Bites, un snack parecido a la gominola, pero elaborado con zumo de fruta gelificada con la fibra de la manzana, la pectina y que se presenta un 96% de contenido de fruta sin azúcar o edulcorantes.

Esta línea de negocio de Sigma, al igual que Better Balance, se incluye dentro de su nueva línea de negocio Growth y se gestionará con una cultura empresarial de startup con el objetivo de convertirse en un unicornio de la industria alimentaria capaz de alcanzar una facturación de más de mil millones de euros en 2030.