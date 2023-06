Mahou San Miguel sacrifica su beneficio para frenar los precios y subir los salarios un 6%

Mahou San Miguel ha logrado batir un récord histórico de ventas. La cervecera alcanzó el año pasado una facturación de 1.743 millones de euros, lo que supone no solo un 18,4% más que en 2021 sino también la cifra más alta de toda su historia. Sin embargo, ha sacrificado los beneficios para subir los salarios un 6% y "recompensar así el esfuerzo extraordinario de los trabajadores" con dos subidas a lo largo del año pasado, a lo que se ha sumado otra más este año.

El ebitda (resultado bruto operativo) se redujo en cambio un 6,6%, hasta 262,5 millones de euros y el beneficio registró igualmente una pequeña caída, del 0,8%, hasta 102,1 millones. El director general de la compañía, Alberto Rodríguez Toquero, ha explicado que esto es debido a una reducción del margen por la decisión de no repercutir en su totalidad el incremento de los costes, al esfuerzo inversor realizado en la modernización de los centros productivos y desarrollo de las marcas y a la subida de los salarios de la plantilla y su plan de apoyo a la hostelería. El primer ejecutivo de la compañía ha destacado que "este aumento adicional se aprobó para aliviar el contexto inflacionista del momento y que nuestros trabajadores no perdieran poder adquisitivo". En su opinión, "la rentabilidad es un objetivo importante, pero no es el único".

"Estamos orgullosos de haber reforzado nuestro liderazgo en un ejercicio tan complejo y exigente como 2022. Hemos vuelto a demostrar con hechos que, independientemente del contexto, esta compañía hace las cosas bien e invierte en el futuro del negocio para seguir generando valor y compartirlo con nuestros clientes, distribuidores, proveedores y profesionales, renunciando a un mayor beneficio si las circunstancias lo requieren", ha asegurado Rodríguez-Toquero.

Las ventas de Mahou San Miguel alcanzaron 20,9 millones de hectólitros, un 11% más que el año anterior, de los que 16,1 correspondieron a cerveza y 4,8 a su negocio de agua. En 2022, la cervecera creó empleo con la incorporación de 342 personas a la plantilla, que creció hasta los 4.068 profesionales, y "promovió iniciativas para el desarrollo y el bienestar físico y emocional de sus equipos". En el último año invirtió en total 488,2 millones de euros, para el desarrollo de su negocio e impulsar sus marcas, así como a la modernización de sus centros de producción, la subida de salarios y el apoyo a la hostelería.

Un buen año 2023

Mahou San Miguel prevé ahora un buen 2023 gracias a la recuperación de la hostelería y el turismo, sectores claves para su actividad, y un buen comportamiento del consumo favorecido por la contención de la inflación. "Es un año en el que seguiremos invirtiendo en el desarrollo del negocio y de los clientes, consolidando el liderazgo sin dejar de explorar nuevas oportunidades de crecimiento", según la empresa.

Entre otras cosas, se impulsará el lanzamiento de nuevos productos para abrir camino a nuevas categorías en España, reforzando la presencia internacional de la marca San Miguel, "como principal vector de crecimiento en Europa e impulsando el sector craft o artesanal en Estados Unidos".