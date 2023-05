La cosecha de aceite caerá a la mitad y la de cítricos hasta el 20%

La sequía está dejando estragos en el campo. Los meses sin llover apuntan a caídas en la producción agrícola de cara a este 2023. Los productos más afectados serían el aceite, con descensos de más de la mitad de su producción en comparación con el año pasado; el arroz con caídas de casi el 40% y los cítricos, que podrían acumular bajadas de hasta el 20%, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca.

La aceituna también sería una de las grandes perjudicadas por la falta de agua de cara a la campaña, pues su producción descendería un 52%. Las verduras y hortalizas tampoco se libran de la sequía, Así, la producción de puerro caería un 16,8%; la de tomate, un 8,7% u la de calabacín, un 2,8% en este año.

La AEMET declaró el pasado miércoles que "la primera quincena de mayo ha sido muy seca. Se han acumulado solo 9 litros por metro cuadrado, un 63% menos de lo normal para ese periodo". No obstante, el panorama para la semana que viene parece cambiar, se esperan lluvias más fuertes de lo habitual para un mes de mayo en todo el territorio nacional.

A pesar de esto, desde el campo alertan que si no llueve en los próximos 20 días, las pérdidas de cereales ascenderían al 85% para la campaña de 2022/2023, quedando una cosecha entre 2,5 a 3 millones de toneladas. Algo contrario a lo que prevén desde el Ministerio de Agricultura, que augura un crecimiento de la producción de cereales de otoño-invierno en general del 8,5%. Así, la cebada elevará su producción un 10,5% y el trigo un 5,5%, por ejemplo, de acuerdo con Agricultura.

Pero la sequía golpe también a la ganadería. Los forrajes, utilizados para alimentar al ganado, no lograrán ni el 40% de una campaña normal. Esto ya está repercutiendo en la ganadería y los mataderos están colapsando ante el aumento del sacrificio de animales por la falta de pasto. "Se escuchan cifras de sacrificio de un 30% de la cabaña ganadera de extensivo, pero son cifras muy disparatadas que además no solo se deben a la sequía, hay otras causas como los ganaderos que aguantan sus animales hasta el conteo necesario para la percepción del pago de la PAC", confirman desde Asaja.

Una campaña complicada

Son más los productos afectados por la falta de agua. "Los secanos ya están perdidos y los regadíos, alfalfa mayoritariamente, sufrirán importantes restricciones de agua en las zonas más productoras", alertan desde la organización agraria. Sin embargo, el caso más alarmante sería en la siembra de oleaginosa, como el girasol o la soja, pues sin lluvias no habría cosecha y las pérdidas serían del 100%.

Desde Coag aseguran que "las primeras frutas de esta temporada no peligran, pues se han podido regar sin problema y de momento tenemos una producción normal". No obstante, advierten que el peligro viene ahora. "En verano se estima que la producción sea mucho menor porque se dejará de sembrar, además, se espera un verano caluroso por lo que el campo necesitará más agua", añaden desde Coag.

Con vistas en el 2024

El problema de la sequía es a más largo plazo. Ahora el panorama es desolador, pero si no llueve en el próximo semestre será nefasto. "No es suficiente con que llueva, se tienen que llenar los embalses" alegan desde COAG.

En el caso del aceite el año pasado ya hubo un descenso de la producción. Con menos de 250 litros acumulados solo se obtuvieron 600.000 toneladas. "Poniéndonos en una situación peor y ante una mala cuajada de los frutos se podría dar la campaña por perdida o rondando las 400.000 - 500.000 toneladas finales", aseguran desde Asaja. La apicultura sería, no obstante, la mayor perjudicada por la sequía, ya que está poniendo en peligro la supervivencia de las colmenas.

De hecho, esta semana Coag ha pedido al Gobierno que lance un "plan de rescate" para el sector apícola debido a la "quiebra técnica" que sufren el 50% de los colmenares del país debido a la falta de lluvias. De hecho, esta campaña de miel de romero y tomillo el sector ya la ha dado por perdida, pues no superará el 15% de una cosecha normal.

Todo apunta así que las caídas en la producción van a derivar en una subida de los precios. El campo se encuentra sumido en la incertidumbre. Y al final, la escasez de productos y los elevados costes acabará presionando a los precios que acabarán repercutiendo en el consumidor final.

Pérdida de superficie

La sequía no solo está destrozando las cosechas de los agricultores, sino que también está reduciendo la superficie para cultivar. Esto se debe a que si no hay agua suficiente, los agricultores se han visto obligados a sembrar en menos hectáreas. Otro de los inconvenientes con los que se han encontrado los agricultores a la hora de sembrar es la falta de humedad en el terreno, lo que ha impedido plantar nada. Además, Coag asegura que "ha habido agricultores que se han arriesgado y han plantando"; no obstante, la sequedad del terreno impide el correcto crecimiento.

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, la tendencia en todos los productos ha sido reducir su terreno. Se prevé que los cereales de otoño-invierno reduzcan en un 1,6% su superficie para la cosecha de 2022-2023.

Las frutas también ha visto como su terreno se reducía. Por ejemplo, la sandía ha pasado de tener una superficie de 24.000 hectáreas en 2022 a 21.400 de cara a este 2023, lo que supone un descenso del 10,8%. El melón sigue la misma línea, en este caso con una pérdida del 16,5% de su terreno, hasta situarse en 16.100 hectáreas. Desde Coag apuntan que "en estos meses no se han sembrado los melones y sandías que deberían, esto es un problema. Por lo que en verano, la producción de esta fruta será un 30% menor a la del año pasado".

Las hortalizas como la lechuga se han quedado con una superficie de 30.900 hectáreas. De hecho, la organización agrario alega que, "las plantaciones de tomate se han tenido que reducir. Además, gran parte del agua que queda está siendo destinada para otros cultivos como la lechuga". Los productos de todo el año, como son la cebolla o los garbanzos también han visto mermada su superficie para cultivar. Así, en el caso de la cebolla, las hectáreas totales son de 7.000, un 20,4% menos que el año pasado. El garbanzo ha pasado de disponer de 43.200 hectáreas a 36.400, lo que refleja una pérdida del 15,7% del terreno cultivable.