Pernod Ricard cierra la barcelonesa Drinks&Co y despide a sus 50 trabajadores

Solo cinco años después de comprarlo, el gigante Pernod Ricard baja la persiana del marketplace Drinks&Co. El grupo galo adquirió la tecnológica barcelonesa en 2018 con la expectativa de crear un gran portal de bebidas alcohólicas internacional. La estrategia no funcionó y este jueves fue el último día de vida de la firma. La compañía francesa ha optado por cerrarla y despedir a los 49 trabajadores que tenía.

El grupo responsable de marcas como Ballantine's, Beefeater, Malibu, Absolut y Havana Club avisó hace días a los usuarios que Drinks&Co dejaría de operar este 11 de mayo. Contactada por elEconomista.es, una portavoz admitió que se han visto obligados "a descontinuar el modelo de marketplace". Además, explicó que se ha aplicado un expediente de regulación de empleo (ERE) a 49 personas.

Pernod Ricard mantiene las tiendas Bodeboca y The Whisky Exchange

"Ha sido necesario adecuar la plantilla a la decisión; las negociaciones finalizaron el 22 de marzo e incluyeron un programa de recuperación de empleo que asesora a aquellas personas afectadas", añadió. Con el ajuste, Pernod Ricard busca redirigir a los usuarios a otras plataformas especializadas que tiene en su portfolio: Bodeboca –centrada en la compraventa de vinos- y The Whisky Exchange.

"Buscamos siempre dar respuesta a las tendencias y necesidades de clientes, por ello nos hemos visto obligados a descontinuar Drinks&Co en el marco de una restructuración de nuestras actividades de comercio online", justificó.

A pesar del plan de despidos, la marca sobrevivirá a través de las tiendas que Pernod Ricard tiene bajo esta enseña en París y Shanghái.

Los cambios de Drinks&Co con la llegada de Pernod Ricard

El gigante francés baja así la persiana del negocio, adquirido en 2018 todavía bajo el nombre de Uvinum y muy focalizado en el negocio del vino. Para dotarlo de mayor músculo, un año después compró también la start up Bodeboca. Con el objetivo de erigirse como el líder del ecommerce de vino en Europa, Pernod Ricard buscaba abarcar a todo tipo de públicos con ambas plataformas.

Sin embargo, la etapa bajo el gigante francés no siempre fue fácil. "El problema llega cuando se empiezan a tomar decisiones que sabes que no van a beneficiar a Uvinum porque se toman desde más arriba y que no ayudarán al marketplace", lamentaba hace unos días Nico Bour, exconsejero delegado y fundador de la tecnológica, en Twitter.

El dirigente abandonó la empresa que había creado en 2020. "La gobernanza es un temazo clave difícil de gestionar y más en grupos gigantes", añadió. "Cuando compras start ups también compras los skills, la experiencia y la energía de los fundadores. Si no los cuidas se van, y entonces estás jodido porque si los reemplazas con gente que viene de consultoría o corporate no te lo van arreglar; otra filosofía y sin experiencia en marketplaces", lamentaba.

Para Bour, la empresa debió haber mantenido la marca Uvinum. "Pernod Ricard ha puesto muchos recursos para que esto funcione, de eso no hay duda, pero no se trata solo de dinero, hay muchas más cosas […] y la sensación es que compraban un marketplace, pero no se confiaba realmente en el modelo y en nuestro estilo de hacer las cosas", zanjó.