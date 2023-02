Juana Roig sobre la sucesión en Mercadona: "Cuando llegue ese momento veremos"

Juana Roig, la CEO de Mercadona Online e hija del presidente y principal accionista de la cadena de supermercados Juan Roig, asegura que no se ha postulado para la posible sucesión en el gigante de la distribución. "Cuando llegue ese momento, veremos. Mercadona es un desafío muy grande", asegura en un pódcast de la aceleradora de empresas Itnig, en que también comprar su situación con la de Marta Ortega en Inditex.

La responsable del negocio digital de Mercadona no duda en hablar del proceso de sucesión en la empresa en la conversación con los responsables de la aceleradora. "Veríamos a la persona que en ese momento esté más preparada", comenta sobre quien sería la persona que debe suceder a Juan Roig al frente de la compañía, con lo que tampoco descarta a un ejecutivo exterior que no tenga vinculación con la familiar.

En esa línea, recordó unas de las palabras que suele repetir su padre: "Las acciones se heredan, el puesto no", cuando se le pregunta por los posibles candidatos a sucederle.

Juana Roig en otro momento de la conversación compara su situación con la que ha vivido Marta Ortega en Inditex y asegura que ser la hija del jefe es "un palo que tiene su parte buena y la mala, y no te puedes coger la mitad del palo. Tienes la etiqueta, lo sabes y ya está".

La propia responsable de Mercadona Online trabajó en su día en el grupo de moda, por lo que conoce la visión desde el otro lado: "Me acuerdo cuando pasaba Marta Ortega y todo el mundo era como «mírala, tal»".

Además, reconoce que "lo más relevante que he hecho en mi carrera para estar donde estoy es ser hija de mis padres". Así, la puesta en Mercadona Online fue "la forma de volver" a la empresa familiar, precisamente después de la polémica frase de su padre, que calificó como "una mierda" su propia web.

Juana Roig, que tiene tres hermanas, deja claro que el futuro de Mercadona pasa por seguir en manos de la familia valenciana que controla la mayoría del capital. "Ni se vende ni saldría a bolsa, al menos mientras siga el accionista actual", responde contundente al ser cuestionada sobre una posible venta. Ni siquiera por cifras desorbitadas ya que "para Juan Roig Mercadona es su quinta hija".

El negocio online

La directiva explicó que la cadena facturó 540 millones de euros en ventas online en 2022, de los cuales 325 corresponden al nuevo sistema implantado por Mercadona Online a través de sus colmenas en grandes áreas urbanas. Los más de 200 restantes vienen del antiguo canal de ventas, fuera de las grandes capitales donde no cuenta con esos centros especializados.

Roig reconoció que con el modelo tradicional se pierde dinero, algo que no casa con la filosofía de Mercadona. "No podemos sacar algo al mercado que no satisfaga a los cinco componentes. No vamos a sacar algo que sea contrario al capital, que no sea rentable", explica su responsable, que reconoció que cuando lanzaron la nueva plataforma online se plantearon no cobrar la tarifa fija de 7,21 euros que cobran por cada envío online para crecer más rápido pero fue algo que se descartó por ir contra su rentabilidad.

Precisamente esa tarifa adicional es algo en lo que ahora se está notando el efecto de la inflación. "La gente deja de comprar más online porque para pagar 7,21 euros más te bajas a la tienda y te lo compras", reconoce, aunque por otro lado los consumidores en esta coyuntura optan por pasar de marca de fabricante a marca de distribución más económicas.

También puso énfasis en que son ventas de mayor volumen y complementaria a las tiendas. "Lo importante es que el cliente se quede en Mercadona y que no se pierda dinero por ninguno de los canales", asegura. "En sitios donde hay mucha potencia online nos vamos a un modelo exclusivo online de colmenas, donde hay poco convivimos con las tiendas físicas, algo que es difícil aunque haya poco volumen".

Objetivo: 5% de las ventas de Mercadona

"Mercadona Online llegará a ser el 5% de las ventas de Mercadona. Ahora somos el 2%", explicó la directiva, que también compartió que su división realiza entre 8.000 y 9.000 ventas diarias, de las que recibe un 3,4% de comentarios, algunos negativos pero también positivos.

La responsable del negocio digital explica que formó su equipo con "un balanceo entre equipo externo y gente de Mercadona", de "sangre verde" como bautizó a los profesionales de la cadena valenciana.

Según Juana Roig, las decisiones de Mercadona Online no se toman junto a Mercadona, aunque sí siguiendo los mismos principios. Una de las diferencias entre ambas que desveló entre la división tech y su matriz es que "nosotros podemos ir en vaqueros".