Marta Ortega inaugura la etapa post Isla en el gigante Inditex

Marta Ortega se estrena este viernes como nueva presidenta no ejecutiva de Inditex. Y lo hace con el listón muy alto, la sombra de Pablo Isla es alargada. El ya ex presidente del gigante textil ha abandonado la compañía como el segundo directivo que más valor en bolsa ha creado en la historia española, solo superado por Emilio Botín durante su mandato al frente de Banco Santander. Isla ha incrementado la valoración en bolsa de Inditex en más de 52.000 millones de euros -aunque llegó a ser de 80.000 millones en el momento en el que se anunció su salida el pasado mes de noviembre-.

Si algo marcó la trayectoria de Isla fue su perfil discreto, y de esto la hija pequeña de Amancio Ortega sabe mucho. De hecho, ha mantenido siempre un perfil bastante bajo mientras su hermana Sandra, hija del primer matrimonio del magnate, acaparaba todos los titulares y no es para menos, es la segunda persona más rica de España solo superada por su padre.

La heredera del imperio Inditex es licenciada en Empresariales y está especializada en empresariado internacional y conoce muy bien la casa que va a presidir. Forma parte del grupo desde 2007 cuando se estrenó como asociada de ventas en Londres en la tienda Zara del exclusivo barrio londinense, Chelsea. Ese mismo año, tras relegar su afición a la hípica a un segundo plano, asumió los poderes ejecutivos como vicepresidenta de Gartler y Partler, las sociedades patrimoniales con las que Amancio Ortega controlaba el 59,3% de su compañía.

La hija de Amancio Ortega se ha convertido en la directiva más joven del Ibex 35

Desde ese momento desempeñó diferentes funciones en el grupo en varios destinos internacionales y divisiones. Desde 2015, además, forma parte como vocal del patronato de la Fundación Amancio Ortega. Hasta hoy, su papel en Inditex estaba estrechamente ligado con el diseño y desarrollo de producto en Zara Woman.

Marta Ortega, tiene dos hijos, Amancio y Matilda, y está casada en segundas nupcias desde 2018 con Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, que trabaja en el departamento online de Zara.

La empresaria dio un paso al frente en una entrevista publicada en septiembre por The Wall Street Journal Magazine en la que aseguraba: "Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite. Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo". En esta línea, el aún presidente de Inditex, Pablo Isla, indicaba a este medio estadounidense que el papel de Marta Ortega en la empresa será más significativo en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.

Ortega ha estado trabajando para la compañía en diferentes áreas durante los últimos 15 años. En 2007, a lo 'Jefe Infiltrado', estuvo trabajando de manera anónima en una de las tiendas del grupo abasteciendo estantes para comprender mejor cómo operan las tiendas.

La junior del Ibex 35

Marta Ortega se ha convertido este viernes 1 de abril en la mujer más poderosa del Ibex 35 junto a Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander y la exministra socialista Beatriz Corredor, al frente de Red Eléctrica desde 2019.

No solo se convierte en una de las mujeres más poderosas de España, va a ostentar también el título de la más joven del selecto grupo, tiene 38 años, frente a los 75 años de Florentino Pérez, presidente de ACS o los 71 de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola.

El legado continúa

La nueva presidenta del grupo textil lleva 15 años trabajando en la empresa en diversos puestos, desde la experiencia en tienda hasta los departamentos de Finanzas, Contabilidad o Diseño, con la moda siempre como uno de sus pilares fundamentales.

"Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", aseveró cuando se conoció su nuevo futuro.

La nueva primera dama del grupo ha entrado a formar parte de los consejos de administración y como vocal de dos sociedades que conforman Pontegadea, Pontegadea Inversiones y Pontegadea GB 2020, que suponen el brazo inversor de Amancio Ortega, unas inversiones inmobiliarias y financieras y que le han convertido en el hombre más rico de España según la lista Forbes.